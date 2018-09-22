آغاز سال جدید تحصیلی با ۳۵۷ هزار دانش آموز در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، دانش هاشمی پور با بیان اینکه مدرسه خانه امید خانواده ها و کانون تعلیم و تربیت است، اظهارداشت: تحول، نوگرایی و خلاقیت در امر تعلیم و تربیت به عنوان راهبردهای آموزش و پرورش هرمزگان در سال جدید تحصیلی است که بر مبنای سند تحول بنیادین دنبال می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان ماه مهر را نماد تعلیم و تربیت بر پایه مهربانی و عشق و ایثار دانست و همزمانی آن با محرم حسینی (ع) را مورد اشاره قرار داد و گفت: این تقارن پیام آزادگی و ایثار و جوانمردی و عدالت‌طلبی و حقیقت‌جویی را برای نسل آینده ساز ایران اسلامی به همراه دارد.

هاشمی پور ادامه داد: بدون تردید آموزش و پرورش مهمترین نهاد در هر جامعه ای است چرا که کار انسان سازی و تربیت نسل آینده ساز جامعه را بر عهده دارد و هر چه در این بخش سرمایه گذاری شود تضمین کننده سعادت جامعه است.

این مسئول مدرسه را خانه دوم دانش آموزان نامید و یادآور شد: مدرسه نقش بی بدیلی در رشد و بالندگی و تعلیم و تربیت دانش آموزان دارد و آحاد جامعه باید در تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت که رویکرد مدرسه محور دارد، در کنار نهاد مهم آموزش و پرورش باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان تاکید کرد: دولت تدبیر و امید با نگرشی عمیق به جایگاه والای آموزش و پرورش، دستیابی به پیشرفت و توسعه و ارتقا دانش و اخلاق در جامعه را حاصل تلاش ‌معلمان عزیز در سنگر مدرسه می داند و توجه ویژه ای را به این مجموعه دارد.

وی دانش آموزان را سرمایه های ارزشمند جامعه خطاب کرد و گفت: دانش آموزان عزیز باید قدر فرصت‌ها را بدانند و با اهتمام در سنگر مدرسه و کلاس درس، خوشه چین دانش معلمان عزیز خود باشند.

مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان همچنین گفت: از معلمان فرهیخته و مدیران دلسوز که پرچمدار نظام تعلیم و تربیت هستند انتظار دارم در تربیت نسلی متعهد و خلاق ، سرزنده و بانشاط، دلسوزانه بکوشند تا اهداف غایی سند تحول بنیادین که بر تربیت نسلی خلاق تاکید دارد، محقق شود.

هاشمی پور ادامه داد: در کنار معلمان و دانش آموزان قطعا موفقیت آموزش و پرورش در گرو همراهی اولیای عزیز است تا با مشارکت همه جانبه در امور مدرسه، یاریگر معلمان و مربیان فرزندان خویش باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه آموزش و پرورش هرمزگان با بهره گیری از همه ظرفیت ها و با آمادگی کامل به استقبال ماه مهر و بازگشایی مدارس می رود، خاطرنشان کرد: سال جدید تحصیلی در هرمزگان با ۳۵۷ هزار و ۳۲۸ نفر دانش آموز در ۳ هزار و ۵۳۷ مدرسه با ۱۳ هزار و ۷۳۹ معلم و مربی آغاز می شود که از این تعداد ۴۰ هزار و ۶۴۵ نفر را کلاس اولی و ۱۷ هزار نوآموز پیش دبستانی تشکیل می دهند.

وی اضافه کرد: آمار دانش آموزان استان نهایی نیست و روند ثبت نام دانش آموزانی که تاکنون موفق به ثبت نام نشده اند ادامه دارد که می تواند به تغییرات جزیی در آمار نهایی دانش آموزان منجر شود.

هاشمی پور از همه حمایت ها و همراهی ها با مجموعه آموزش و پرورش استان در آغاز مطلوب سال جدید تحصیلی بالاخص تدابیر راهگشای استاندار هرمزگان و رییس شورای آموزش و پرورش استان و مجموعه ی مدیران و معتمدین و خیرین نوع دوست، قدردانی کرد.