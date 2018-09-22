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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۰۴

«فرهنگ به وقت فرهنگ» در رادیو فرهنگ

«فرهنگ به وقت فرهنگ» در رادیو فرهنگ

مولفه ها و شاخص های فرهنگ سازمانی در برنامه «فرهنگ به وقت فرهنگ» در رادیو فرهنگ معرفی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین قسمت از برنامه «فرهنگ به وقت فرهنگ» روز دوشنبه دوم مهر ماه ساعت ۱۰:۳۰ از رادیو فرهنگ پخش می شود. این برنامه، ترکیبی از گزارش مردمی، مهمان تلفنی و... است و در آن محمد محمدیان پژوهشگر فرهنگ سازمانی به توضیح و معرفی شاخص های فرهنگ سازمانی می پردازد.

«فرهنگ به وقت فرهنگ» در گروه تاریخ و اندیشه به تهیه کنندگی مریم مقدسی و اجرای راضیه گردکاهد تولید و پخش می شود.

علاقه مندان می توانند این برنامه را روزهای شنبه، دوشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت ۱۰:۳۰ از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز بشنوند.

کد مطلب 4408997
عطیه موذن

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