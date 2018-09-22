«فرهنگ به وقت فرهنگ» در رادیو فرهنگ

به گزارش خبرنگار مهر، اولین قسمت از برنامه «فرهنگ به وقت فرهنگ» روز دوشنبه دوم مهر ماه ساعت ۱۰:۳۰ از رادیو فرهنگ پخش می شود. این برنامه، ترکیبی از گزارش مردمی، مهمان تلفنی و... است و در آن محمد محمدیان پژوهشگر فرهنگ سازمانی به توضیح و معرفی شاخص های فرهنگ سازمانی می پردازد.

«فرهنگ به وقت فرهنگ» در گروه تاریخ و اندیشه به تهیه کنندگی مریم مقدسی و اجرای راضیه گردکاهد تولید و پخش می شود.

علاقه مندان می توانند این برنامه را روزهای شنبه، دوشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت ۱۰:۳۰ از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز بشنوند.