به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید یوسف مولایی عصر شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه کنگره ملی شهدا در کرج، اظهار کرد: امسال به حرمت خون شهدا کنگره ملی شهدا را در استان آغاز می‌کنیم، برگزاری اجلاسیه اصلی ششم مهرماه خواهد بود.

وی بیان کرد: از همه مسئولان استانی که برای انجام این رویداد مهم در البرز تلاش کرده‌اند سپاس گذاریم؛ چراکه مجلسی بزرگ در این خصوص راه‌اندازی شده است و در ادامه فرآیندی عظیم دارد و به نقطه اصلی که برگزاری کنگره ملی شهدا است منجر می‌شود.

فرمانده سپاه استان البرز گفت: در ادامه اقدامات مرتبط به کنگره ملی شهدا، جمع‌آوری آمار شهدا و طبقه‌بندی آن‌ها انجام خواهد شد و در اختیار محققان قرار داده می‌شود و در کل به همت یک‌ماهه مسئولان شاهد رویدادی بزرگ خواهیم بود.

سردار مولایی عنوان کرد: رابطه بین دفاع مقدس، محرم، عاشورا و کنگره ملی شهدا این است که امروز بعد از چهل سال دشمن تلاش می‌کند که فتنه‌گری‌های خود را تجمیع کند اما چنین مراسمی برای مقابله با این اهداف دشمن است.

فرمانده سپاه استان البرز در بخش دیگری گفت: امروز هم که در محاصره سیاسی و اقتصادی دشمن هستیم با پیروی از درس‌ها و عبرت‌های دوران دفاع مقدس به بهترین نتایج خواهیم رسید.

سردار مولایی افزود: ما داشته‌های خود ازجمله جان‌عزیزانمان را درراه دفاع از اسلام و آرمان‌های انقلاب تقدیم کرده‌ایم تا به پیروزی مقابل دشمن برسیم و این‌یکی از درس‌های دوران دفاع مقدس است.

وی تشریح کرد: دشمن اکنون به‌صورت انقلاب اسلامی و ایران‌ چنگ انداخته است و باید از دوران دفاع مقدس و انجام عملیات‌های آن زمان‌ها درس بگیریم؛ چراکه وحدت و عدم تفرقه مدنظر است کما اینکه در زمان بنی‌صدر این اختلاف‌ها وجود داشت اما بعد از رفتن وی اقداماتی ازجمله آزادسازی بخش‌هایی از خاک ایران را توسط رزمندگانمان انجام شد.

فرمانده سپاه استان البرز بابیان اینکه درس دیگر دفاع مقدس قطع امید از همه قدرت‌های دنیا و در مقابل تکیه‌بر یاری خداوند است، عنوان کرد: ما می‌توانیم و ما توانسته‌ایم از شعارهای دفاع مقدس است.

سردار مولایی توضیح داد: اگر دروس دوران دفاع مقدس را درست دوره کنیم با تکیه‌بر اصول آن و به حرمت فداکاری‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران و خانواده‌های آن‌ها می‌توانیم قرن‌ها مقابل طوفان‌ها بیمه شویم.

وی تأکید کرد: کنگره ملی شهدا برای جاری کردن ارزش‌های دفاع مقدس است، ما از سد بسیاری مشکلاتی که پیش رو داشته‌ایم با تکیه‌بر اصول آن دوران و به حرمت خون شهدا و پاسداشت یاد آن‌ها عبور کرده‌ایم.