۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۰۸

جشن چهارشنبه سوری در کهگیلویه و بویراحمد برگزار نمی شود

یاسوج-معاون فرهنگی و اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: جشن چهارشنبه سوری امسال به دلیل شهادت امامت امت و تعدادی از هم وطنان برگزار نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد مهدی شرفیان اظهار کرد: این روزها ما ایرانیان سوگوار فقدان رهبر شهیدمان و صدها شهید گلگون کفن عزیز و کودکان بی گناهمان هستیم که با جان خود صلابت و اقتدار ایران سر بلند را برای همیشه تاریخ تثبیت کردند.

وی افزود: آن عزیزان والا مقام با ایثار جان خویش پیشمرگ ایران و ایرانی شدند و عظمت و شکست ناپذیری این سرزمین سربلند را به رخ جهانیان کشیدند.

معاون فرهنگی و اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در این روزها که رزمندگانمان شب و روز حماسه می آفرینند و دشمن را متحمل شکست های فراوان کرده است لذا امسال چهارشنبه سوری را جشن نمی گیریم.

وی تاکید کرد: ما آنگاه که تهدید دشمن را به کل از میان راندیم و او را خوار و خفیف تر از اکنون کردیم همه با هم، در سراسر کشور، جشن خواهیم گرفت و به افتخار شهیدان و رزمندگانمان مراسم ها و یادبودها برقرار خواهیم کرد.

کد خبر 6776327

