واکنش وزیر دفاع جمهوری‌ آذربایجان به حمله تروریستی امروز در اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ترند، ژنرال «ذاکر حسن‌اف» (Zakir Hasanov) وزیر دفاع جمهوری آذربایجان حمله تروریستی امروز در شهر اهواز را به شدت محکوم کرد.

وزیر دفاع جمهوری آذربایجان در پیام خود در این خصوص اعلام کرد: از شنیدن خبر حمله تروریستی خیانتکارانه به رژه نظامی شهر اهواز و کشته و زخمی شدن نیروهای نظامی و غیرنظامی عمیقا ناراحت شدم.

وی در ادامه این پیام تأکید کرد: ضمن ابراز همدردی، این اقدام تروریستی را به شدت محکوم می کنیم و برای جان باختگان، رحمت الهی و برای نزدیکان و خانواده آنها صبر و برای مجروحین شفای عاجل آرزومندیم.

در ادامه، شایان ذکر است که صبح امروز به مناسبت هفته دفاع مقدس، روبروی لشکر ۹۲ زرهی در اهواز مراسم رژه نیروهای مسلح در حال برگزاری بود که چند نفر به سمت مردم و نیروهای مسلح حاضر در این مراسم شلیک کردند. این تیراندازی حوالی ساعت ۹ صبح آغاز شد و در آن افرادی با لباس نظامی از پشت جایگاه ویژه به سمت مردم تیراندازی کردند.