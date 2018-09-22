برپایی اجتماع بزرگ «رهروان زینبی» در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اجتماع رهروان زینبی با شعار لبیک یا زینب (س) امروز شنبه در کرمانشاه برگزار شد و بانوان کرمانشاهی به همنوایی با بانوی پیام آور کربلا پرداختند.

قرائت قرآن کریم، مداحی و سخنرانی و ذکر مناقب و فضایل بزرگ بانوی کربلا زینب کبری (س)، امضای میثاق نامه بانوان زینبی و قرائت آن در جمع عزاداران و تجلیل از مادران وهمسران شهدای مدافع حرم از جمله بر نامه های اجتماع بزرگ رهروان زینبی بود که در آستان امامزاده ابراهیم برگزار شد.

حجت الاسلام ایرانی مدیر حوزه علمیه کرمانشاه در این همایش، حضرت زینب (س) را اسوه صبر، شکیبایی و نجابت دانست و اظهار داشت: زینب (س) یعنی تبلور صبر علی و تجسم عصمت فاطمی؛ زینب (س) وصف تمام خوبی ها تا بی نهایت است.

وی افزود : حضور اهل بیت حضرت سید الشهدا (ع) در کربلا خود درس بود و آنان با یقین به اینکه به شهادت خواهند رسید و یا اسیر خواهند شد حضور پیدا کردند که این خود درس است، سخن حضرت زینب (س) در واقعه کربلا که فرمودند جز زیبایی چیزی ندیدم نیز درس صبر و ایستادگی بود.

رئیس حوزه های علمیه استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: حضرت زینب (س) واقعه کربلا را بازگو کرد و سینه به سینه منتقل شد و اکنون به ما رسیده و وظیفه داریم آنرا حفظ کنیم، مراسم عزای امام حسین دانشگاهی عظیم است که هرکسی وارد آن می‌شود درس می‌آموزد.