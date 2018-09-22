به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن ابراز همدردی با خانواده شهدای حمله تروریستی امروز (شنبه) در اهواز و با تسلیت ‌به مردم شجاع خوزستان و ملت بزرگ ایران اظهار داشت: اجیر شدگان و فرمان بردارانِ کانون‌های شناخته شده مولد خشونت و جنایت علیه جان انسان‌ها و حامیان فکری، مالی، تسلیحاتی و رسانه‌ای تروریسم در منطقه و فراسویِ آن مطمئن باشند با چنین اقدامات زبونانه، ترور و کشتار کور نمی‌توانند در اراده راسخ دولت و ملت ایران در مبارزه بی امان و همه جانبه با تروریسم لجام گسیخته‌ای که منطقه و جهان را درنوردیده است، خللی وارد کنند.

قاسمی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در ادامه سیاست‌های اصولی و انسانی خود بدون هرگونه وقفه و تردیدی در جهت افزایش امنیت و ثبات منطقه و مبارزه با تروریسم خواهد کوشید.

وی افزود: حامیان و مروجان ترور و خشونت ‌و توجیه گران وابسته و مفسران سرسپرده و گوش به فرمان حرفه‌ای آنان نمی‌توانند با لفاظی‌های دروغین و مغلطه‌های بی بنیان و تشکیک‌های کودکانه در ماهیت تروریستی و ضد انسانی جنایت امروز در اهواز، نقش مستقیم خود در پشتیبانی از تروریست‌های ضد ایرانی را پنهان سازند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن یادآوری حادثه تروریستی سال گذشته تروریست‌های تکفیری در حرم امام خمینی و مجلس شورای اسلامی و با اشاره به جنایت هولناک امروز در اهواز افزود: اینگونه جنایات کور اما هدفمند و هدایت شده، تاوان ایستادگی دولت و ملت ایران در مقابل تروریسم شوم و انسان کشی است که توسط برخی کانون‌های تروریست پرور منطقه‌ای و با حمایت‌های بی دریغ یک قدرت فرامنطقه ای و رژیم نفرت آفرین صهیونیستی بر بخش عمده‌ای از جهان تحمیل شد.

قاسمی در پایان تاکید کرد: تروریسم به عنوان بلیّه قرن حاضر که صلح، ثبات و امنیت جهانی را هدف گرفته است جغرافیا، مذهب، قوم، نژاد و زبان نمی‌شناسد و امروزه به خطری مشترک و جهانی تبدیل شده که آن را جز با اراده جدی همگان، فارغ از استانداردهای دوگانه و چندگانه درمان و علاجی نیست. سردمداران برخی کانون‌های پرورش ترور و خشونت باید بدانند که ترور و تروریسم در همه جا و در هر شکل آن بی هیچ توجیه و تفسیر و استاندارد خود ساخته و پرداخته آنان محکوم به شکست و رسوایی است.