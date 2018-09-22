پشتیبانی مردم از نظام و اقتدار نظامی عاملی برای بازدارندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی حسینی عصر شنبه در رژه نیروهای مسلح شهرستان دیر اظهار داشت: با توجه به اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اگر دستی به تجاوز به سوی خاک و سرزمین ما دراز گشت، آن دست را قطع خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه جنگ تحمیلی در موقعیتی بر ما تحمیل شد که دشمن احساس کرد ما دچار ضعف نظامی هستیم، افزود: همواره باید در مقابل دشمن اقتدار نظامی داشته باشیم و امروز آنچه را که دشمن به عقب می راند و عامل بازدارندگی توطئه‌های دشمنان خواهد بود، پشتیبانی مردم از نظام و اقتدار نظامی است.

امام جمعه دیر با اشاره به حمله تروریستی در مراسم رزه نیروهای مسلح اهواز، گفت: این اقدام کور تروریستی از نظر نظامی هیچ ارزشی ندارد و این نشانه ضعف و اقتدار و قدرت پوشالی دشمنان این نظام خواهد بود.

حسینی اظهار داشت: کسانی که از این جنایات تروریستی حمایت می‌کنند باید بدانند صبر جمهوری اسلامی ایران هم حدی دارد و پاسخی کوبنده از جمهوری اسلامی ایران دریافت خواهند کرد.

نیروهای مسلح ثابت قدم و استوار هستند

فرمانده سپاه سیدالشهدا شهرستان دیر نیز با تبریک هفته دفاع مقدس گفت: هشت سال دفاع مقدس سرشار از ایثارگری و شهامت انسان هایی است که در کنار ولی فقیه زمان خود به مصاف دشمن رفتند و از خون پاکشان گذشته تا امروز استقلال و بالندگی را به ارمغان بیاورند.

سرهنگ پاسدار عیسی داوریان اظهار داشت: دفاع مقدس یادآور رشادت‌ها، دلیری‌ها و از خودگذشتگی‌های مردان و زنانی است که با ایثار و فداکاری‌های خود از آب و خاک این مرز دفاع کردند و امروز نیروهای مسلح ثابت قدم و استوار برای حفظ ارزش‌های انقلاب و پاسداشت خون شهدا گام در راهی گذاشته اند که شهدای انقلاب آغازگر آن بوده اند.

در این مراسم نیروهای مسلح در قالب دسته های پیاده ، موتوری و لوجستیکی از مقابل جایگاه رژه رفتند و توان دفاعی خود را به نمایش گذاشتند.