سومین مدرسه تابستانه‌ دانشگاه خاتم برگزار شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانکپاسارگاد، سومین و آخرین مدرسه تابستانی دانشگاه خاتم سال ۲۰۱۸، در حوزه علوم کامپیوتری، با عنوان «شبکهها و سیستمها»، با استقبال بسیار خوب دانشجویان و مشارکت ۱۱ استاد از دانشگاههای معتبر Eindhoven University of Technology, Mälardalen University, MIT, University of Twente, University of Nebraska-Lincoln, University of Leicester, University of Toronto, University of Waterloo, University of Tehran, Shahid Beheshti University برگزار شد. در این دوره در حدود ۵۰ نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای برتر کشور نیز حضور داشتند.
بر اساس این خبر، «موسسه مطالعات پیشرفته تهران» در دانشگاه خاتم در نیمه اول سال ۱۳۹۷، همچون سالهای گذشته اقدامات مؤثری در راستای گسترش علم و برگزاری رویدادها و سخنرانیهای علمی انجام دادهاست. برگزاری ۷ سخنرانی علمی، ۳ دوره کوتاهمدت و ۳ مدرسه تابستانی از جملهی این اقدامات هستند.
هدف این مؤسسه از برگزاری چنین رویدادهایی، بهویژه مدارس تابستانی با حضور استادان متعدد از دانشگاههای برتر بینالمللی، گشودن باب تعاملات آموزشی و پژوهشی میان استادان، پژوهشگران و دانشجویان شاغل در مؤسسات و دانشگاههای داخل کشور و استادان، پژوهشگران و دانشجویان ایرانی و خارجی شاغل در برترین مؤسسات بینالمللی است. برگزاری دورههای مشابه، جهت شرکت استادان و دانشجویان ادامه داشته و از طریق سایت دانشگاه خاتم به آدرس www.khatam.ac.ir اطلاعرسانی خواهد شد.
گفتنی است مدارس تابستانی یاد شده، در حوزههای نوینی مانند رمز ارزها تحت عنوان «اقتصاد رمز ارزها»، علوم داده تحت عنوان «اقتصاد دادههای عظیم» و همچنین علوم کامپیوتری تحت عنوان «شبکهها و سیستمها»، به همت جمعی از متخصصان و اندیشمندان داخلی و خارجی از برترین دانشگاههای سراسر جهان و تحت هدایت مؤسسه نوین و پیشرو «پشتیبانی پژوهشهای پیشرفته تهران» در دانشگاه خاتم برگزار شد.
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