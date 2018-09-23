مجلس با بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق موافقت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی اولویت لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار امروز جلسه علنی مجلس قرار گرفت که نمایندگان با ۱۴۲ رای موافق، ۳۳ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه علنی با این موضوع موافقت کردند.

محمدرضا پورابراهیمی با طرح این موضوع، اظهارداشت: با توجه به زمان زیادی که کمیسیون اقتصادی و بسیاری از دستگاه‌های دیگر برای اصلاح این قانون گذاشته اند، در خواست ما این است که این لایحه در اولویت بررسی مجلس قرار گیرد.

وی ادامه داد: در صورتی که این لایحه هرچه سریعتر تصویب شود، بخش زیادی از مشکلات کشور در زمینه قاچاق کالا و ارز حل و فصل می شود.