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۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۶

مجلس با بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق موافقت کرد

مجلس با بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی اولویت لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار امروز جلسه علنی مجلس قرار گرفت که نمایندگان با ۱۴۲ رای موافق، ۳۳ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه علنی با این موضوع موافقت کردند.

محمدرضا پورابراهیمی با طرح این موضوع، اظهارداشت: با توجه به زمان زیادی که کمیسیون اقتصادی و بسیاری از دستگاه‌های دیگر برای اصلاح این قانون گذاشته اند، در خواست ما این است که این لایحه در اولویت بررسی مجلس قرار گیرد.

وی ادامه داد: در صورتی که این لایحه هرچه سریعتر تصویب شود، بخش زیادی از مشکلات کشور در زمینه قاچاق کالا و ارز حل و فصل می شود.

کد مطلب 4409810
زهرا علیدادی

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