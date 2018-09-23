سایت نمایشگاه‌ تخصصی کتب حوزوی و معارف راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه علمیه خراسان، سایت نمایشگاه‌ تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی این حوزه با هدف ایجاد سهولت در ثبت نام ناشران، امکان جستجوی کتب حوزوی و آثار ارائه شده، اطلاع رسانی، اخبار و نحوه توزیع بن کتاب در نمایشگاه راه اندازی شده است.

با توجه به ثبت بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ عنوان ارائه شده توسط ناشران کتاب حوزوی در سایت نمایشگاه، طلاب و اساتید می توانند از طریق بخش جستجو، کتاب مورد نظر خود را پیدا کنند.

آثار بیش از ۸۰ ناشر کتب حوزوی در این سایت به آدرس اینترنتی http://expo.hozehkh.com قابل دسترس است.