بیانیه بنیاد روایت و سازمان سینمایی سوره درباره ترور کور در اهواز

به گزارش خبرگزاری مر به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی‌سازمان سینمایی حوزه هنری، در متن بیانیه سازمان سینمایی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در محکومیت حادثه تروریستی در شهر اهواز چنین آمده است:

«در سالروز شهادت امام سجا د(ع) و در ایام عزاداری سید و سالار شهیدان، با اقدام کور جنایتکاران و خفاش صفتان و مزدوران نظام سلطه و کاسه لیسان حکام متحجر منطقه‌ای جمعی از هموطنان عزیزمان در دیار مقاومت و پایداری به شهادت رسیدند.

سازمان سینمایی حوزه هنری ضمن محکوم مردن این جنایت کثیف و اقدام ضد بشری مزدوران کوردل و استکبار و نظام سلطه همدردی خویش را با ملت غیور ایرانبویژه خانواده‌های معظم شهیدان این فاجعه اعلام می‌دارد.

بر این باوریم ملتی که افتخارش تلمذ در مکتب عاشورا و محرم و تاسی از سالار شهیدان امام حسین(ع) است از شهادت باکی ندارد و مشتاقانه برای آن آغوش می‌گشاید، آن هم شهادت در شعاع تاریخ کربلا و در ایام جاودانه محرم. اما این کوردلان زبون بدانند که به فرموده امام راحل (ره) : ملت ما با شهادت بیدارتر می‌شود. ما از مرگ نمی‌ترسیم؛ و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید.

این فاجعه تلخ و دردناک یکبار دیگر نشان داد و ثابت کرد که استکبار جهانی در راستای فزون خواهی‌های خویش صرفا، به بدعهدی و زیرپاگذاشتن معاهدات جهانی و پیمان‌های بین‌المللی بسنده نکرده بلکه برای گسترش دامنه‌های نفوذ و سیطره بر جهان دست به کثیف‌ترین جنایات ضدبشری هم خواهد زد. این جنایت صدای انقلاب اسلامی‌را در بستر محرم و عاشورا رساتر به گوش جهانیان رساند.»

بنیاد فرهنگی روایت فتح نیز در پی حادثه تروریستی اهواز بیانیه‌ای به این شرح منتشر کرد؛

«هوالشهید

شهادت هنر مردان خداست. (امام خمینی رحمه الله علیه)

حادثه تلخ تروریستی دیروز اهواز بار دیگر خصومت و دشمنی ایادی استکبار جهانی و مزدوران جیره خوار حکام عربی را بیش از پیش عیان ساخت. معاندان و ستم پیشگانی که در پس ظواهر و ژست‌های بشردوستانه و دیپلماتیک شان، درنده خویی و سبوعیت موج می‌زند دستانشان به خون زنان و مردان بی گناه این مرز و بوم آغشته شد.

بنیاد فرهنگی روایت فتح به نمایندگی از سوی انجمن‌های تابعه این بنیاد و خیل کثیر هنرمندان فعال درحوزه‌های گوناگون هنرهای نمایشی سینما هنرهای تجسمی‌عکاسی و ادبیات مقاومت، ضمن محکومیت شدید این واقعه شوم ، به خانواده‌های داغدار و ملت شریف ایران تسلیت عرض نموده و برای آنان از خداوند تبارک و تعالی صبری جمیل و اجری جزیل مسئلت می‌نماید و بر ضرورت تقویت انسجام و وحدت ملی و پرهیز از اختلاف ‌های جناحی و سیاسی تاکید می‌نماید.»