تیم فوتسال جوانان ایران با افغانستان و ترکمنستان همگروه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی مرحله انتخابی جام ملتهای فوتسال زیر۲۰ سال ۲۰۱۹ آسیا در منطقه مرکزی برگزار شد که تیم ملی فوتسال زیر ۲۰ سال کشورمان در گروه A با تیم های افغانستان و ترکمنستان همگروه است.

میزبان این دوره از بازیها کشور ازبکستان است.

در گروه B نیز تیم های ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان با یکدیگر همگروه هستند.

برنامه مسابقات به شرح زیر است:

شنبه ۱۰ آذرماه

قرقیزستان- ازبکستان

ترکمنستان- ایران

یکشنبه ۱۱ آذرماه

تاجیکستان- قرقیزستان

افغانستان- ترکمنستان

دوشنبه ۱۲ آذرماه

ازبکستان- تاجیکستان

ایران- افغانستان