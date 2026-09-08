اسرائیل کنسولگری انگلیس در قدس را تعطیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رژیم اسرائیل در واکنش به تصمیم دولت انگلیس برای ممنوعیت واردات کالاهای تولید شده در شهرک‌های صهیونیستی، از تعطیلی کنسولگری انگلیس در قدس و ممنوعیت ورود ۱۲ مقام انگلیسی به اراضی اشغالی خبر داد.

درهمین ارتباط، گدعون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی، تصمیم انگلیس را «احمقانه» توصیف کرد و دولت حزب کارگر را به «ترویج یهودستیزی» متهم کرد.

یائیر لاپید، رهبر مخالفان کابینه رژیم صهیونیستی نیز تصمیم انگلیس را «اشتباهی بزرگ» دانست و گفت که کابینه نتانیاهو مسئول ایجاد «انزوای دیپلماتیک بی‌سابقه» برای اسرائیل است.

همچنین "اسحاق هرتزوگ"، رئیس رژیم صهیونیستی تحریم‌های انگلیس را «مداخله آشکار» در انتخابات عمومی اسرائیل که قرار است ۲۷ اکتبر آینده برگزار شود، خواند.

انگلیس روز سه‌شنبه از تصمیم خود برای ممنوعیت تجارت کالاهای تولیدشده در شهرک‌های صهیونیست نشین در کرانه باختری اشغالی خبر داد.





