به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسین شیرزاد در نخستین جلسه برنامه ریزی راهبردی پنبه گفت: در سال جاری برآورد سطح زیر کشت پنبه حدود ۷۱ هزار هکتار و پیش بینی تولید وش حدود ۱۸۰ هزار تن و پنبه محلوج حدود ۶۰ هزار تن است. که با عنایت به نیاز ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تنی سالانه صنایع نساجی کشور به پنبه محلوج، حدود ۵۰ درصد آن، از تولید داخلی تامین می شود.

معاون وزیر جهاد اضافه کرد:کشور ما به دلیل برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب برای کشت پنبه، دارای سابقه نسبتا طولانی در کشت انبوه این محصول بوده به طوریکه براساس آمارهای موجود ، در زمره کشورهای قدیمی تولید کننده پنبه در جهان قرار دارد.

وی در مورد علل کاهش تولید پنبه گفت: از جمله موضوعات حائز اهمیت که مورد توجه کارشناسان و دست اندرکاران پنبه قرار داشته است، وضعیت بذر و ضرورت تنوع بخشیدن به بذور مورد کشت بخصوص بذور مناسب برداشت ماشینی و بذور زودرس برای مناطقی که امکان کشت دوم در آن‌ها وجود دارد و همچنین جایگزینی ارقام تجاری مورد کشت با بذور عملکردهای بالاست، تا بواسطه افزایش توان رقابتی تولید پنبه با سایر محصولات، موجبات توسعه کشت و افزایش تولید پنبه فراهم شود.

شیرزاد خاطرنشان کرد:با نگاهی به گذشته تکثیر و تولید بذر پنبه در کشور و تحولی که در چند سال اخیر در آن صورت گرفته است، می‌توان به بهبود وضعیت تکثیر و تولید بذر و همچنین تنوع بخشیدن به ارقام آن بویژه ارقامی که امکان برداشت ماشینی و کشت دوم آن‌ها وجود داشته و می‌توانند در توسعه کشت و افزایش تولید پنبه بسیار مؤثر باشند، امیدوار بود.

وی ضمن برشمردن تحولات ۵ ساله اخیر در زنجیره پنبه عنوان کرد: در حال حاضر ۱۰ رقم بذر پنبه از انواع زودرس، متوسط رس و مناسب برداشت ماشینی و همچنین بذور جایگزین ارقام مورد کشت کنونی، در مناطق مختلف پنبه خیز کشور کشت می گردد و در سال جاری برآورد سطح زیر کشت پنبه حدود ۷۱ هزار هکتار و پیش بینی تولید وش حدود ۱۸۰ هزار تن و پنبه محلوج حدود ۶۰ هزار تن است که با عنایت به نیاز۱۰۰تا ۱۲۰ هزار تنی سالانه صنایع نساجی کشور به پنبه محلوج، حدود ۵۰ درصد آن، از تولید داخلی و مابقی آن از طریق واردات تأمین خواهد شد.

شیرزاد یادآوری کرد: البته در تلاشیم تا با فعال نمودن تعاونی های تولید مستعد فعالیت در حوزه کشت فرا سرزمینی در این رابطه برنامه ریزی و اقدام نماییم.

وی در خصوص وضعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی پنبه در کشور افزود: در حال حاضر تعداد کارخانجات پنبه پاک کنی فعال کشور ۶۹ واحد با تعداد ۱۹۷ جین و ظرفیت تصفیه حدود ۳۰۰ هزار تن وش، در ۱۴ استان کشور بوده که باتوجه به برنامه افق ۱۴۰۵ و نظر به محدودیت‌ منابع آبی، بیشتر بر افزایش عملکرد در واحد سطح تأکید گردیده و در برنامه مذکور سطح زیر کشت پنبه ۱۰۰ هزار هکتار و وش تولیدی ۴۰۰ هزار تن هدف گذاری شده است که در نتیجه این افزایش تولید، بالطبع کارخانجاتی غیرفعال و راکد کنونی، فعالیت خود را از سر خواهند گرفت.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصریح کرد:مطابق مفاد برنامه افق ۱۴۰۵ افزایش سطح زیر کشت صرفا در استان های گلستان و اردبیل در نظر گرفته شده به طوری که در استان گلستان برای افزایش سه و نیم برابری سطح زیر کشت پنبه برنامه‌ریزی شده که در حال حاضر سطح زیر کشت پنبه در استان گلستان ۱۰ هزار هکتار بوده و در برنامه افق وزارت جهاد کشاورزی، به ۳۵ هزار هکتار افزایش خواهد یافت و از طرف دیگر در استان هایی نظیر فارس و خراسان رضوی افزایش سطح زیر کشت پنبه پیش بینی نشده و در سایر مناطق کشور نیز نوسانات سطح زیر کشت چندان قابل توجه نخواهد بود.

وی گفت:طبق برنامه وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری ۱۰۰ درصد بذر پنبه کشور از نوع اصلاح شده در داخل تولید خواهد شد.