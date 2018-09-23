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۲ مهر ۱۳۹۷، ۲:۱۸

اتحادیه اروپا به تسلیت حادثه تروریستی اهواز اکتفا کرد

اتحادیه اروپا به تسلیت حادثه تروریستی اهواز اکتفا کرد

سخنگوی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای حمله تروریستی در اهواز را صرفا تسلیت گفت اما این حادثه را محکوم نکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای حمله تروریستی روز شنبه در اهواز را صرفا تسلیت گفت اما این حادثه را محکوم نکرد.

در این بیانیه آمده است: در حمله تروریستی روز گذشته به رژه نظامی در اهواز، دست کم ۲۵ نفر جان خود را از دست داده و ده ها نفر هم زخمی شدند.

این بیانیه می افزاید: ما به خانواده قربانیان و مردم ایران تسلیت می گوییم و برای مجروحان بهبودی عاجل آرزومندیم.

گفتنی است که در حادثه تروریستی اهواز که صبح روز شنبه (۳۱ شهریور) همزمان با رژه نیروهای مسلح توسط چهار تروریست مسلح با لباس مبدل صورت گرفت، ۲۴ نفر از مردم شهید شدند.

در این حادثه یک کودک نیز شهید شد.
 

کد مطلب 4410639

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