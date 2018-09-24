به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن روزنامه نگاران مسلمان، انتخابات بازرسان انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان روز یک شنبه اول مهر ماه با حضور اعضا در محل انجمن برگزار شد.

در این مراسم حسن کربلایی نایب رئیس انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی روز گذشته در رژه نیروهای مسلح در اهواز اظهار کرد: این حادثه تروریستی را محکوم و از مسئولان قضائی و امنیتی درخواست داریم تا در نهایت سرعت عاملین این حادثه را دستگیر و به اشد مجازات برسانند.

کربلایی افزود: در دومین سال از فعالیت دهمین دوره از فعالیت انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان قرار داریم، به لطف خدا در زمینه صدور کارت عضویت اعضا و همچنین ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه اقداماتی انجام شده است.

وی همچنین از برگزاری مراسمی با هدف تجلیل از مفاخر عرصه رسانه و پیشکسوتان خبر داد و گفت: به منظور گسترش فعالیت های انجمن روزنامه نگاران مسلمان کمیته‌های مختلف ۱۰ گانه در حوزه‌های مختلف تشکیل شده است که از اعضا می‌خواهیم ارتباط مؤثری با این کمیته‌ها داشته باشند.

بر اساس این گزارش، حسن کربلایی، مهدی عزیزی و رسول باقری از سوی اعضا به عنوان هیأت رئیسه انتخاب شدند.

در انتخابات روز گذشته حبیب‌الله ترکاشوند، پژمان کریمی، امین صبحی، رضا طالب و مهدی مشکینی به عنوان نامزدهای عضویت در هیأت بازرسی مطرح شدند و پس از رسمیت یافتن انتخابات با حضور نماینده وزارت کشور، در پایان با شمارش آرا، پژمان کریمی و مهدی مشکینی برای یکسال به عنوان بازرسان انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان انتخاب شدند.