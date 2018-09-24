نعمت الله دستیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آتش سوزی جنگل‌ها، مراتع و پوشش گیاهی که ساعت ۱۸ عصر یک شنبه (دیروز) در «مله کوه» پلدختر منطقه «کول خانی» رخ داد با تلاش نیروهای بسیج، سپاه، اداره منابع طبیعی پلدختر معمولان و رومشکان، دوستداران محیط زیست، اهالی روستای «چم گردله»، «بابازید»، «خرسدر» و کوهنوردان ساعت سه و ۳۰ دقیقه بامداد روز دوشنبه(امروز) مهار شد.

وی با بیان اینکه منشا انسانی در بروز این آتش‌سوزی دخیل است، افزود: تا کنون از وسعت و میزان خسارت وارده اطلاعات جامعی در دست نیست و در این رابطه کارشناسان برای برآورد میزان خسارت ناشی از آتش‌سوزی به منطقه اعزام می‌شوند.

دستیاری، خاطر نشان کرد: نیروهای منابع طبیعی این شهرستان در محل حادثه به حالت آماده باش حضور دارند که در صورت بروز آتش سوزی احتمالی وارد عمل شوند.

فرماندار پلدختر از تلاش همه عوامل و کسانی که در عملیات اطفای حریق و مهار آتش سوزی در محل «مله کوه» از جمله نیروهای منابع طبیعی، جوامع محلی، بسیج، سپاه، دوستداران محیط زیست و مردم منطقه تشکر و قدردانی کرد.