هوشنگ کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این‌که امسال بیش از ۵۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بهار زیرکشت محصولات پاییزه می‌رود، گفت: کشاورزان در حال آماده‌سازی زمین‌ها برای کشت پاییزه هستند.

وی گفت:‌ کشت پاییزه در شهرستان بهار از اوایل مهر ماه آغاز می‌شود و تا پایان آذرماه باید مراحل کشت به پایان برسد.

کرمی اظهار کرد: کشاورزان شهرستان بهار امسال در قالب کشت پاییزه، حدود ۷۵۰۰ هکتار گندم آبی و ۳۴ هزار هکتار گندم دیم کشت می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار گفت: همچنین در سطح شهرستان بهار نیز حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع به کشت محصول جو اختصاص می یابد که ۴۵۰۰ هکتار آن آبی و ۱۰ هزار هکتار دیگر نیز به صورت دیم است.

کرمی افزود: همچنین برای ‌امسال حدود ۷۰۰ هکتار کلزا برای کشت پاییزه در نظر گرفته شده که توسط کشاورزان در حال کشت هستند و تاکنون بیش از ۱۲۵ هکتار کشت انجام شده است.

وی با توصیه به کشاورزان در خصوص رعایت بازه زمانی مشخص در هنگام کشت محصول گفت: با هماهنگی های به عمل آمده کود و سم مناسب در شهرستان بهار آماده ارائه به کشاورزان است و در این زمینه جای نگرانی وجود ندارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار با تاکید بر لزوم بیمه محصولات کشاورزی گفت: با توجه به تغییرات ناگهانی هوا که هر ساله خساراتی به محصولات کشاورزان وارد می سازد؛ کشاورزان باید نسبت به بیمه محصولات خود اقدام کنند.