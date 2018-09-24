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۲ مهر ۱۳۹۷، ۹:۵۴

مدیر جهادکشاورزی بهار:

بیش از ۵۴ هزار هکتار از اراضی بهار زیرکشت محصولات پاییزه می‌رود

بیش از ۵۴ هزار هکتار از اراضی بهار زیرکشت محصولات پاییزه می‌رود

همدان - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار گفت: امسال بیش از ۵۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بهار زیرکشت محصولات پاییزه می‌رود.

هوشنگ کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این‌که امسال بیش از ۵۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بهار زیرکشت محصولات پاییزه می‌رود، گفت: کشاورزان در حال آماده‌سازی زمین‌ها برای کشت پاییزه هستند.

وی گفت:‌ کشت پاییزه در شهرستان بهار از اوایل مهر ماه آغاز می‌شود و تا پایان آذرماه باید مراحل کشت به پایان برسد.

کرمی اظهار کرد: کشاورزان شهرستان بهار امسال در قالب کشت پاییزه، حدود ۷۵۰۰ هکتار گندم آبی و ۳۴ هزار هکتار گندم دیم کشت می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار گفت: همچنین در سطح شهرستان بهار نیز حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع به کشت محصول جو اختصاص می یابد که ۴۵۰۰ هکتار آن آبی و ۱۰ هزار هکتار دیگر نیز به صورت دیم است.

کرمی افزود: همچنین برای ‌امسال حدود ۷۰۰ هکتار کلزا برای کشت پاییزه در نظر گرفته شده که توسط کشاورزان در حال کشت هستند و تاکنون بیش از ۱۲۵ هکتار کشت انجام شده است.

وی با توصیه به کشاورزان در خصوص رعایت بازه زمانی مشخص در هنگام کشت محصول گفت: با هماهنگی های به عمل آمده کود و سم مناسب در شهرستان بهار آماده ارائه به کشاورزان است و در این زمینه جای نگرانی وجود ندارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار با تاکید بر لزوم بیمه محصولات کشاورزی گفت: با توجه به تغییرات ناگهانی هوا که هر ساله خساراتی به محصولات کشاورزان وارد می سازد؛   کشاورزان باید نسبت به بیمه محصولات خود اقدام کنند.

کد مطلب 4410842

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