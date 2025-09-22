۱۸ هزار هکتار از مزارع بابل زیرکشت پاییزه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شهیدی پور اظهار کرد: در سال جاری نزدیک به ۱۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت محصولات پاییزه اختصاص خواهد یافت تا علاوه بر افزایش بهره‌وری منابع، فرصت‌های شغلی در فصل‌های سرد سال توسعه یابد.

وی گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، بیش از ۱۵ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان بابل به کشت انواع علوفه مانند شبدر، قصیل و اسپرس اختصاص می‌یابد و حدود ۳ هزار هکتار نیز به کشت سبزیجات و سایر محصولات پاییزه اختصاص خواهد یافت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل، گفت: اجرای این طرح با همکاری مراکز ۹ گانه مدیریت جهاد کشاورزی، در راستای ارتقای بهره‌وری آب و خاک و افزایش درآمد کشاورزان طراحی شده است.