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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۶

«مسیر» بازگشت برای نخبه‌های ایرانی در شبکه مستند

«مسیر» بازگشت برای نخبه‌های ایرانی در شبکه مستند

پخش مجموعه مستند «مسیر» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی فرهاد مختاری از دوشنبه ۲ مهر ساعت ۲۰:۳۰ در شبکه مستند آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «مسیر» آیینه‌ای از ایرانیان سخت‌کوش و توانمند و انعکاسی از تلاش‌ها و موفقیت‌های آنان در قاب  شبکه مستند است و در هر قسمت به معرفی یک هم‌وطن ایرانی که از خارج از کشور بازگشته و کسب‌وکار موفقی را در ایران راه‌اندازی کرده است، می‌پردازد.

فرهاد مختاری نویسنده و کارگردان این اثر در نخستین قسمت از مجموعه مستند «مسیر» که امشب ۲ مهر پخش می‌شود، به معرفی جهانگیر درویش معمار مجموعه ورزشی تختی پرداخته است؛ نخبه‌ای که از ایتالیا به ایران بازگشته است.

این مجموعه دوشنبه ها ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه مستند پخش و سه شنبه ها ساعت ۱۵:۳۰ بازپخش می شود. 

کد مطلب 4410970

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