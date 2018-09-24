به گزارش خبرنگار مهر، «مسیر» آیینه‌ای از ایرانیان سخت‌کوش و توانمند و انعکاسی از تلاش‌ها و موفقیت‌های آنان در قاب شبکه مستند است و در هر قسمت به معرفی یک هم‌وطن ایرانی که از خارج از کشور بازگشته و کسب‌وکار موفقی را در ایران راه‌اندازی کرده است، می‌پردازد.

فرهاد مختاری نویسنده و کارگردان این اثر در نخستین قسمت از مجموعه مستند «مسیر» که امشب ۲ مهر پخش می‌شود، به معرفی جهانگیر درویش معمار مجموعه ورزشی تختی پرداخته است؛ نخبه‌ای که از ایتالیا به ایران بازگشته است.

این مجموعه دوشنبه ها ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه مستند پخش و سه شنبه ها ساعت ۱۵:۳۰ بازپخش می شود.