آمادگی جراحان ارتوپدی برای کمک به مصدومان حادثه تروریستی اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد رازی رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران در ارتباط با حادثه تروریستی اهواز، گفت: انجمن جراحان ارتوپدی ایران ضمن محکومیت حادثه تروریستی اهواز و حمله به افراد بی دفاع و نظامیان عزیز و بی دفاعی که هنگام رژه با سلاح غیر مسلح مورد شبیخون ناجوانمردانه قرار گرفتند، همدردی عمیق خویش را با خانواده حادثه دیدگان و مصدومین حادثه اعلام می‌نمایند.

وی افزود: انجمن جراحان ارتوپدی ایران در کنار همکاران پزشک و پیراپزشک استان خوزستان برای انجام هرگونه کمک پزشکی آمادگی کامل دارد.

رازی گفت: همچنین از مسئولین ذی ربط تقاضا داریم با کالبدشکافی از نقاط ضعف یا احیانا قصور امنیتی که موجب باز گذاشتن دست نابکاران در ایجاد این حادثه غم انگیز شده است، موجبات امنیت خاطر و ترمیم غرور ملی هم‌میهنان را فراهم آورند.