برنامه ۵ ساله اورژانس آماده ابلاغ است/زمان حضور بر بالین مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیرحسین کولیوند در مراسم گرامیداشت چهل و سومین سالگرد تاسیس اورژانس کشور، اظهار داشت: خدمات اورژانس با کمک سایر دستگاه ها از جمله هوانیروز، سپاه و نیروهای نظامی در حوادث طبیعی و غیرطبیعی مختلف مانند زلزله کرمانشاه و حادثه تروریستی اهواز، از چشم تیزبین مردم دور نمی ماند.

وی تصریح کرد: یکی از گام هایی که در سازمان اورژانس باید برداشته شود، حضور به موقع و اخلاق مدار بر بالین مصدومان و بیماران است و اخلاق مداری در ارائه خدمات به رضایت مردم و خدا منجر می شود.

کولیوند با بیان اینکه شاکریم که خدا شغلی به ما عنایت کرده که می توانیم به نجات انسان ها کمک کنیم، افزود: نمی توانیم بر روی اعتماد عمومی مردم به اورژانس، قیمت بگذاریم و اجر خدمات این قشر خدوم را خدا می دهد.

وی با اشاره به نگاه و تاکید ویژه وزیر بهداشت بر توسعه و تقویت اورژانس، گفت: برنامه ۵ ساله سازمان اورژانس نهایی و آماده ابلاغ است و چشم اندازی است که مسیر راه خدمات با کیفیت اورژانس را مشخص می کند.

سرپرست سازمان اورژانس کشور ضمن تاکید بر اهمیت افزایش مهارت نیروهای اورژانس، یادآور شد: برای افزایش مهارت و توانمندی نیروهای اورژانس، آموزش های ویژه ای در نظر گرفته شده و علاوه بر این، آموزش هایی برای اقشار مختلف جامعه از جمله رانندگان، دانش آموزان، دانشجویان و اساتید، طلاب و خبرنگاران در نظر گرفته شده است.

وی افزود: رانندگان یکی از اولین گروه هایی هستند که بر بالین مصدومان می رسند بنابراین با همکاری پلیس راهور به دنبال ارائه آموزش های فوریت های پزشکی در زمان اخذ گواهینامه برای مباحث خودامدادی و دگر امدادی هستیم. همچنین با هماهنگی هایی که با وزارت علوم انجام داده ایم، در دانشگاه ها پایگاه های اورژانس مستقر خواهند شد و آموزش های لازم را به دانشجویان و اساتید ارائه خواهند داد.

سرپرست سازمان اورژانس کشور خاطرنشان کرد: رتبه بندی نیروهای اورژانس در دستور کار سازمان اورژانس کشور قرار دارد و وضعیت هر یک از نیروها بر اساس رتبه بندی خواهد بود و شناسایی نیروها در این شرایط، راحت تر خواهد بود.

کولیوند توسعه اورژانس در سال های گذشته را مناسب دانست و گفت: در حال حاضر ۴۸۰۰ دستگاه آمبولانس در کشور وجود دارد که ۲۴۰۰ دستگاه از آن جدید است و ناوگان زمینی اورژانس، به روز است. همچنین ۱۴۸۰ دستگاه آمبولانس غیرفعال در کشور وجود دارد که تقاضا داریم مراکز اورژانس و دانشگاه های علوم پزشکی، نسبت به نوسازی و بازسازی آنها اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در توسعه اورژانس هوایی و موتورلانس موفق عمل کرده ایم، گفت: تاکنون ۲۳ هزار بیمار و مصدوم توسط اورژانس هوایی به مراکز درمانی منتقل شده اند و بیش از ۶۵ درصد از آنها، بعد از انتقال، مستقیم به اتاق عمل رفته اند.

کولیوند اضافه کرد: با بکارگیری موتورلانس ها، زمان رسیدن نیروهای اورژانس بر بالین بیماران و مصدومان در تهران به حدود ۱۰ تا ۱۲ دقیقه کاهش پیدا کرده و خوشبختانه ۵۰۰ دستگاه موتورلانس جدید در حال خریداری و توزیع در سایر کلانشهرهای کشور است.

سرپرست سازمان اورژانس کشور تاکید کرد: در موضوع حقوق و مزایای نیروهای اورژانس برنامه هایی اجرا خواهد شد و نباید تفاوتی بین نیروی شرکتی و قراردادی وجود داشته باشد و حقوق پرسنل اورژانس، نباید با اشل کارگری پرداخت شود بلکه با هماهنگی های انجام شده قرار است همزمان با پرداخت کارانه پرسنل اورژانس بیمارستانی، کارانه نیروهای اورژانس پیش بیمارستانی نیز پرداخت شود.

وی، یکی از خدمات ارزشمند و ماندگار اورژانس را راه اندازی خدمت ۲۴۷ و ۷۲۴ برای ارائه خدمات به موارد سکته قلبی و مغزی عنوان کرد و افزود: امیدواریم این خدمات در سایر شهرهای کشور توسعه یابد، چراکه یکی از دلایل موفقیت سازمان، ارائه این خدمات است.

کولیوند در پایان یادآور شد: اورژانس در ایام عزاداری اربعین حسینی خدمات بسیار ارزشمندی به زائران عتبات عالیات ارائه داده و تمام تلاش خود را در کارگروه بهداشت و درمان ستاد اربعین حسینی انجام خواهد داد و امسال نیز برنامه ریزی های خوبی برای حضور نیروهای اورژانس در مرزهای شرقی، غربی، جاده های کشور و عراق انجام شده است.