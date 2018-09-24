سریال طنز شبکه پنج دوباره وارد روند تولید شد/ سیناپس نوشته شد

مهران مهام تهیه کننده تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سریال ۲۶ قسمتی «روزهای خوش» که پیش از این سیناپس آن به نگارش رسیده بود، بیان کرد: سیناپس این سریال به نگارش رسیده است و ما منتظریم تا فیلمنامه هم نوشته شود.

وی ادامه داد: نگارش سیناپس این سریال طول کشید و باعث شد تولید آن چند بار به تعویق بیفتد.

تهیه کننده «روزهای خوش» درباره داستان این سریال گفت: «روزهای خوش» طنزی اجتماعی است که برای ساخت و پخش در شبکه پنج به نویسندگی امید سهرابی نوشته می شود.

سریال «روزهای خوش» در ۲۶ قسمت ۴۰ دقیقه ای برای گروه فیلم و سریال شبکه پنج در مرحله نگارش قرار دارد.

قصه این سریال درباره زندگی پسری است که در تهران زندگی می‌کند و بعد از مدتی پدرش از شهرستان برای دیدنش می‌آید که به حقایقی متضاد از زندگی پسرش مواجه می‌شود.

پیش از این قرار بود سعید آقاخانی کارگردانی این سریال را بر عهده بگیرد و با طولانی شدن پروسه تولید سریال در حال حاضر کارگردان این مجموعه مشخص نیست.