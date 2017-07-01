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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۸:۲۹

به کارگردانی سعید آقاخانی

«روزهای خوش» در ۳۰ قسمت نوشته می‌شود/ پیش‌تولید از نیمه دوم سال

«روزهای خوش» در ۳۰ قسمت نوشته می‌شود/ پیش‌تولید از نیمه دوم سال

سریال «روزهای خوش» که قرار است سعید آقاخانی کارگردانی آن را بر عهده داشته باشد این روزها در حال نگارش فیلمنامه است.

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «روزهای خوش» هم اکنون توسط امید سهرابی در حال نگارش است و تاکنون حدود ۶ قسمت از این مجموعه نوشته شده است.

این سریال به کارگردانی سعید آقاخانی و تهیه کنندگی جواد فرحانی در ۳۰ قسمت ساخته می شود و بعد از نگارش ۱۵ قسمت وارد مرحله تولید خواهد شد.

این مجموعه از مهر و یا آبان ماه وارد پیش تولید می شود و در شبکه پنج سیما ساخته خواهد شد.

قصه این سریال درباره زندگی پسری است که در تهران زندگی می‌کند و بعد از مدتی پدرش از شهرستان برای دیدنش می‌آید که به حقایقی متضاد از زندگی پسرش مواجه می‌شود.

جواد فرحانی پیش از این تهیه کنندگی فصل اول و دوم «خندوانه»، مجموعه «شکرستان» و «هزارداستان» را بر عهده داشته است.

کد مطلب 4017687
عطیه موذن

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