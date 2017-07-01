به گزارش خبرنگار مهر، سریال «روزهای خوش» هم اکنون توسط امید سهرابی در حال نگارش است و تاکنون حدود ۶ قسمت از این مجموعه نوشته شده است.

این سریال به کارگردانی سعید آقاخانی و تهیه کنندگی جواد فرحانی در ۳۰ قسمت ساخته می شود و بعد از نگارش ۱۵ قسمت وارد مرحله تولید خواهد شد.

این مجموعه از مهر و یا آبان ماه وارد پیش تولید می شود و در شبکه پنج سیما ساخته خواهد شد.

قصه این سریال درباره زندگی پسری است که در تهران زندگی می‌کند و بعد از مدتی پدرش از شهرستان برای دیدنش می‌آید که به حقایقی متضاد از زندگی پسرش مواجه می‌شود.

جواد فرحانی پیش از این تهیه کنندگی فصل اول و دوم «خندوانه»، مجموعه «شکرستان» و «هزارداستان» را بر عهده داشته است.