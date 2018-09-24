حوزه علمیه نیازهای جهان امروز را به خوبی و دقیق پاسخ دهد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی بعد از ظهر دوشنبه در نشست معاونین پژوهشی مراکز تخصصی و مؤسسات آموزش عالی حوزه علمیه قم گفت: خدارا شکر می‌کنیم که چنین مراکزی بعد از انقلاب در حوزه ایجاد شد.

وی با بیان اینکه وجود مراکز تخصصی نشان از پویایی و حیات حوزه دارد، افزود: حوزه ظرفیت بسیار بالایی دارد نه تنها در فقه و اصول بلکه در تفسیر، کلام و مسائلی که جامعه روز به آن نیاز دارد؛ حوزه آن ظرفیت بالایی که دارد را باید جامه عمل بپوشاند و به فعلیت برساند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه فعالیت‌های خوبی در حوزه در حال انجام است، اظهار کرد: کسانی که به دنبال نا امید کردن مردم از حوزه هستند و قصد دارند فعالیت‌های حوزه را ناچیز جلوه دهند از اقدامات این مراکز بی‌اطلاع هستند و باید بدانند پویایی و افکار جدید در مراکز تخصصی حوزه وجود دارد.

سرمایه اصلی حوزه علوم حوزوی هستند

وی با بیان اینکه مایه اصلی و سرمایه اصلی حوزه خود علوم حوزوی هستند، گفت: این باور ایجاد شود که باید دین در حکومت حضور داشته باشد و این حوزه باید نیازهای جهان امروز را به خوبی و دقیق پاسخ دهد.

آیت الله فاضل لنکرانی با بیان اینکه معتقدیم به برکت قرآن کریم و ائمه اطهار(ع) منابع سرشاری در اختیار داریم که متأسفانه آنگونه که باید از آن استفاده نشده است، افزود: علوم کاذبی که غرب تولید می‌کند بی‌نتیجه است.

وی با بیان اینکه ما هنوز نتوانسته‌ایم آنگونه که باید توحید را به بشر امروز عرضه کنیم، گفت: اکنون در این سال‌ها بعد از انقلاب مباحثی عمیقی در فقه وجود دارد که حتی به آن‌ها اشاره هم نشده است در حالی که جامعه نیازمند آن است و اگر اعتقادات صحیح و مسائلی که بشر به آن نیاز دارد را عرضه کنیم دیگر مجالی برای داعش و عرفان‌های کاذب نخواهد بود.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با بیان این سفارش که معاونین حوزه باید دنبال موضوعات جدید بروند و راکد عمل نکنند، ابراز داشت: حوزه باید این باورها را تعمیق کند چرا که اگر فقیه و کسی که در راه فقاهت می‌خواهد وارد شود به اجتهاد باور نداشته باشد نمی‌تواند فعالیت کند لذا با این سرمایه‌ای که در اختیار داریم می‌توانیم بسیاری مشکلات را حل کنیم و باید بتوانیم این سرمایه را در مقام عمل پیاده کنیم.

وی بر افزایش حس همکاری بین مسئولان و مجموعه‌ها تأکید کرد و گفت: حس همکاری و احساس مسئولیت داشته باشید و دنبال کسب بهترین نتایج بروید.

آیت الله فاضل لنکرانی با بیان اینکه معاونین پژوهشی باید بر اساس شاخص‌هایی تعیین شوند و عمل کنند، گفت: این شاخص‌ها هر سال باید قوی‌تر و شدیدتر انتخاب شوند.