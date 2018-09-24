به گزارش خبرگزاری مهر، علی نوذرپور شهردار منطقه۲۲ در مراسم آغاز سال تحصیلی امسال دبیرستان شهید حسن باقری ضمن تبریک فرا رسیدن فصل علم و دانش، دانش آموزان را به مشارکت در برنامه‌های مدیریت شهری دعوت کرد و افزود: شهر یک سازمان اجتماعی است تا یک سازمان کالبدی و اهمیت شهر به شهروندان آن است.

وی دلیل متمایز بودن شهرها از یکدیگر را در میزان فرهنگ و سبک زندگی شهروندان دانست و ادامه داد: برای رسیدن به یک شهر قابل قبول باید برنامه مشارکت و آموزش را در راس برنامه ریزی های خود قرار دهیم.

نوذرپور با عنوان کردن اهداف مهم مدیریت شهری منطقه۲۲، افزود: اولین هدف ما در منطقه موضوع زیست محیطی و پسماند است. در حوزه جمع آوری و تفکیک زباله خشک از مبدا در گذشته ۳ درصد بوده که اکنون آن را به ۱۲درصد رسانده‌ایم و تا پایان سال جاری با مشارکت شما، به ۲۰درصد افزایش خواهیم داد.

شهردار منطقه۲۲ دومین هدف مدیریت جدید شهری منطقه را، ایمنی در برابر سوانح طبیعی و غیر طبیعی دانست و گفت: آمادگی برای مقابله با زلزله از موضوعات جدی مدیریت شهری است. با آموزش و مشارکت شهروندان می توان به یک شهر ایمن رسید و پایه آموزش ها در مدارس شروع می شود.

نوذرپور رعایت قوانین و مقررات شهری را سومین هدف مدیریت شهری منطقه۲۲ دانست و عنوان داشت: نظم و انضباط دادن به مسائل ساخت و ساز در حوزه شهرسازی یکی از مهمترین چالش‌های ما در منطقه به شمار می رود.

وی افزود: شورای شهر تهران و شهرداری تهران اعتقادی به کسب درآمدهای غیرقانونی ندارد و ایجاد برج‌ها و مال‌ها در گذشته را راهی برای تامین بودجه اداره شهر نمی‌داند.



فراهانی: نقش دانش آموزان در توسعه شهر

در ادامه این مراسم دکتر مجید فراهانی رییس کمیته بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه شما دانش آموزان آینده سازان این کشور هستید، افزود: اداره شهر در آینده در دست شما نوجوانان است.

فراهانی یکی از مهمترین ابزار اداره شهر را دانش و بینش عنوان کرد و ادامه داد: با داشتن دانش و علم، توفیق خدمت به شهروندان و شهر خود را پیدا می‌کنیم و در توسعه آن سهیم باشیم.

وی داشتن تفکر و هوش اجتماعی را بر حفظ و گسترش ارتباطات موثر دانست و گفت: با بهره‌گیری از کار اجتماعی و گروهی راه برای رسیدن به اهداف و توسعه انسانی، فنی، سیاسی، اقتصادی و غیره هموار می شود.

فراهانی در پایان از دانش‌آموزان خواست تا با شناسای استعدادهای خود و برنامه‌ریزی برای رفتن به دانشگاه، آینده خود را مهم بدانند، چراکه آینده کشور و جوانان در هم تنیده است.