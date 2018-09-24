به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی دانافر امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان یزد اظهار داشت: اصلی ترین رویکرد آموزش و پرورش در استان حرکت در مسیر تحقق سند تحول بنیادی و دستیابی به اهداف آن است.

وی با تاکید بر لزوم تغییر و تحول در آموزش و پرورش عنوان کرد: با استناد به رویکردی که در سند تحول دیده شده است متاسفانه خروجی مدارس و نظام آموزشی ما خروجی مثبت و مطلوبی نیست.

دانافر با اشاره به لزوم توجه به تربیت دانش آموزان در آموزش و پرورش ادامه داد: از نظر سند تحول، مدرسه و نظام آموزشی به دگرگونی و تربیت چند بعدی دانش ‌آموزان نیاز دارد.

وی با تاکید بر اینکه مدرسه باید به یک نهاد اجتماعی تبدیل شود که فرزندان ما را در ساحت ‌های شش‌ گانه به صورت متوازن تربیت شوند تصریح کرد: ضرورت دارد فرزندانی دیندار، شهروندانی مشارکت‌ پذیر و اهل مدارا و اعتدال تربیت کنیم به طوریکه اخلاق‌مداری در وجود آنها به صورت کامل وجود داشته باشد.

دانافر با بیان اینکه در تدوین تمامی برنامه‌ها رویکرد فرهنگی و تربیتی مد نظر قرار دارد افزود: ابتدا باید نگرش خانواده‌ها را نسبت به اولویت‌های آموزشی و فعالیت‌های نظام آموزشی کشور تغییر دهیم و سپس به اجرای برنامه‌هایی که در این زمینه وجود دارد حرکت کنیم.