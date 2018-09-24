احداث مجموعه بزرگ صنعتی در شهرستان جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی؛ در این دیدار امیر دریادار حسین خانزادی از احداث یک مجتمع بزرگ صنعتی در آینده نزدیک در شهرستان جاسک خبر داد و گفت: در راستای اجرای تدابیر و تکلیفی فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر توسعه سواحل مکران، مجموعه بزرگ صنعتی با ظرفیت های تولید، ساخت و تعمیر در آینده نزدیک در منطقه دوم دریایی ولایت جاسک افتتاح می شود که با احداث این مجموعه، علاوه بر خودکفایی در ساخت و تعمیر تجهیزات نظامی شهرستان، ظرفیت بسیار مناسبی برای جذب جوانان بومی ایجاد خواهد شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با تاکید بر این که استان هرمزگان به دلیل همجواری با خلیج فارس و دریای عمان یکی از استان های مهم و راهبردی است افزود: همه ما باید از این ساحل عظیم و طلایی برای پیشرفت و ارتقاء صنعت دریایی و دریانوردی نهایت استفاده را ببریم.

فریدون همتی، استاندار هرمزگان نیز با اشاره به طرح های مهم توسعه شهری بندرعباس تاکید کرد: نیروی دریایی ارتش، ظرفیت‌های عظیم و مهمی را در این استان دارد که انشالله بتوانیم با همدلی و هماهنگی یکدیگر از تمام این ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل استفاده کنیم.