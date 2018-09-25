پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت آب و هوایی استان بوشهر اظهار داشت: بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده تداوم وزش جریانات غالبا شمال غربی طی امروز است.

وی اضافه کرد: پیش بینی می‌شود سرعت وزش این جریانات طی ساعاتی از ظهر تا شب عمدتاً بر روی دریا و در قسمتهای جنوبی استان بطور قابل ملاحظه ای افزوده شود و دریا به نسبت مواج و متلاطم شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: همچنین به سبب وزش باد در برخی نقاط وقوع پدیده گردوخاک دور از انتظار نیست و در ساعات آینده آسمان استان غالباً صاف همراه با غبار محلی، در طول روز وزش باد و در برخی نقاط همراه با گردوغبار پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: جهت وزش باد شمال غربی تا غربی در قسمت‌های شمالی و مرکزی استان با سرعت ۸ تا ۳۰ طی ساعات بعدازظهر و شب گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در قسمتهای جنوبی استان ۱۲ تا ۳۴ و طی ساعات بعدازظهر و شب تا ۴۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

مساعدی افزود: ارتفاع موج دریا نیز در سواحل شمالی و مرکزی استان ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و طی ساعات بعدازظهر و شب ۱۲۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی استان ۶۰ تا ۱۲۰ و طی ساعات بعدازظهر و شب تا ۱۸۰ سانتیمتر خواهد بود.