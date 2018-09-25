گفتگوی مقامات مصر، اتیوپی و سودان در ارتباط با ساخت سد النهضه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزرای آب و انرژی مصر، اتیوپی و سودان روز سه شنبه در آدیس آبابا پایتحت اتیوپی با هدف گفتگو پیرامون احداث سد و نیروگاه آبی النهضه بر رودخانه نیل دیدار و گفتگو کردند.

پیش از این سه کشور بصورت جداگانه با تشکیل تیم‌های کارشناسی سهم خود را پس از احداث سد بر رودخانه نیل مورد بررسی قرار داده بودند و حال این نخستین بار است که مصر، اتیوپی و سودان با هدف تعیین استراتژی مشترک در ارتباط با ساخت بزرگترین سد در قاره آفریقا دور هم جمع می‌شوند.

اتیوپی از سال ۲۰۱۱ پروژه ساخت سد بزرگ النهضه بر روی رود نیل را کلید زد. این سد در صورت تکمیل شدن، بزرگترین سد برق‌ آبی قاره آفریقا خواهد بود، اما مصر بدلیل کاهش آبدهی نیل با آن مخالف است. در مقابل اتیوپی و سودان اعلام کرده‌اند که ساخت این سد که سرمایه‌گذاری‌های آن به چهار میلیارد دلار می‌رسد، هیچ تاثیری بر سهم مصر از رود نیل نخواهد گذاشت.

نگرانی‌های مصر در ارتباط با ساخت سد النهضه سبب شده است که این سه کشور تاکنون چند دور مذاکره بصورت دوجانبه درخصوص سد النهضه و پیامدهای آن برگزار کنند، اما همچنان نتیجه مشخصی از این مذاکرات بدست نیامده آمده است و انتظار می‌رود برگزاری نخستین نشست مشترک سه کشور در مورد سد النهضه بتواند مواضع این سه همسایه آفریقایی را در مورد این سد به هم نزدیک کند.