امدادرسانی اورژانس خراسان جنوبی به ۲۴ هزار نفر در تعطیلات تابستان

علی دلخروشان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در تابستان امسال ۶۵ پایگاه اورژانس به صورت ۲۴ ساعته در سطح استان آماده انجام مأموریت بودند.

وی بیان کرد: همچنین آمبولانس های جاده ای از ساعت شش صبح تا ۱۱ شب در حاشیه جاده ها به منظور آرامش خاطر مسافران، یادآوری مخاطرات سفر و کاهش زمان رسیدن بر بالین بیمار حضور داشتند.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت دو پایگاه اورژانس هوایی در شهرستان های بیرجند و طبس، عنوان داشت: طی این مدت پایگاه های اورژانس هوایی استان بالغ بر ۶۷۱ ماموریت انجام داد که طی این ماموریت ها ۱۰۱ بیمار به مراکز بهداشتی و درمانی منتقل شدند.

دلخروشان ادامه داد: علاوه بر همه این ها یک دستگاه اتوبوس آمبولانس در بیرجند و فردوس جهت امدادرسانی به حوادث پرتلفات آماده امدادرسانی به مسافران و مردم بودند.

انجام ۲۴ هزار مأموریت

وی از انجام ۲۴ هزار مأموریت توسط پایگاه های اورژانس استان در طول اجرای طرح تابستانی امسال خبر داد و گفت: از این تعداد دو هزار و ۶۱۲ مورد مربوط به تصادفات بوده است.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خراسان جنوبی اضافه کرد: در این ماموریت ها مأمورین اورژانس استان به ۲۴ هزار و ۷۰۰ نفر امدادرسانی کردند.

دلخروشان، میانگین زمان رسیدن بر بالین بیمار در حوادث جاده ای را ۷.۵ دقیقه و در شهرها پنج دقیقه اعلام کرد و گفت: این در حالی است که میانگین کشوری زمان رسیدن به بالین بیمار در جاده ها هشت دقیقه و در شهرها ۱۴ دقیقه بوده و خراسان جنوبی از این نظر در وضعیت بهتری نسبت به میانگین کشوری قرار دارد.

به گفته وی در اجرای طرح تابستانه امسال ۴۲۰ نیروی تخصصی فوریت های پزشکی همکاری داشته اند.