به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز گذشته و در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل وقتی از پیشرفت آمریکا در دوره ریاست جمهوری دو ساله خود سخن گفت با خنده حضار مواجه شد.

به نوشته گاردین، رئیس جمهور آمریکا در واکنش به خنده حاضرین گفت: «انتظار این عکس العمل را نداشتم اما خوبم.» حقیقت این است که ترامپ اصلا خوب نیست و او نمی تواند کسانی را که به وی خندیدند ببخشد و این امر کار را برای دولت آمریکا در سال های باقی مانده از ریاست جمهوری ترامپ سخت می کند.

گاردین در ادامه می نویسد: ترامپ در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با چند جانبه گرایی که اغلب رهبران جهان بر آن تاکید می کنند مخالفت کرد. در مجمع عمومی رهبران کشورها معمولا از توافقات خود با سایر کشورها و یا از موفقیت هایی که در رسیدن به پیمان های بین المللی داشته اند سخن می گویند اما ترامپ در دو سال گذشته اقدام به خروج از پیمان هایی کرده که تلاش های زیادی برای به نتیجه رساندن آنها شده بود.

به نوشته این روزنامه، متن سخنرانی ترامپ مانیفستی از ناسیونالیسم بود و نویسنده آن کسی نبود جز «استفان میلر» پل ارتباطی ترامپ با راست افراطی آمریکا.

بر همین اساس و با توجه به عملکرد ترامپ در دوران ریاست جمهوری باید گفت بعید است وی کسانی را که به سخنان او در مجمع عمومی سازمان ملل خندیدند ببخشد.