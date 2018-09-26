به گزارش خبرگزاری مهر، وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه از تصمیم پنتاگون برای خروج برخی از سامانه‌های موشکی آمریکا از منطقه خاورمیانه تا ماه میلادی آینده خبر داد.

گفته می‌شود جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا قرار است دستور خروج ۴ سامانه موشکی پاتریوت از اردن، کویت و بحرین را صادر کند. هدف از این اقدام، بازآرایش نیروها همزمان با افزایش تمرکز واشنگتن بر دفع تحریم‌های روسیه و چین عنوان می‌شود.

در این میان، سهم کویت ۲ سامانه موشکی و سهم هر یک از کشورهای اردن و بحرین یک سامانه خواهد بود.

این اقدام بارزترین نشانه از تغییر رویکرد پنتاگون و کاهش تمرکز بر درگیری‌های بلندمدت خاورمیانه و افغانستان است.

فعلاً برنامه‌ای مبنی بر انتقال سامانه‌ها به مکانی دیگر وجود ندارد و ظاهراً قرار است برای به‌روزرسانی و ارتقاء به آمریکا بازگردانده شوند.

به ادعای برخی کارشناسان، کاهش سامانه‌های پاتریوت، قابلیت دفاع از متحدین خاورمیانه‌ای آمریکا را تضعیف می‌کند. بهانه آنها برای طرح چنین ادعایی، گزارش ۴۸ صفحه‌ای وزارت خارجه آمریکا درباره تهدیدهای ایران از جمله در حوزه توانمندی‌های موشکی است.

گفته می‌شود کاهش سامانه‌های پاتریوت آمریکا در منطقه خاورمیانه و جنوب آسیا، از سال میلادی گذشته و چند ماه بعد از انتصاب ماتیس به سمت وزیر دفاع آمریکا، در دستور کار پنتاگون قرار گرفت.

به ادعای «آنتونی کوردزمن» (Anthony Cordesman) کارشناس مرکز مطالعات بین‎المللی و راهبردی، علاوه بر تغییر رویکرد؛ یکی دیگر از دلایل پنتاگون برای اتخاذ چنین تصمیمی عدم کارایی سیستم پاتریوت در خاورمیانه با توجهه به هدفی است که برای آن درنظر گرفته می‏شود چراکه ایران فاقد توانایی موشکی لازم برای انجام حملات دقیق (نقطه‎ای) است.

وی همچنین مدعی است استقرار سامانه پاتریوت در خاورمیانه با هدف دفع حملات هوایی انجام شد که درحال حاضر دیگر مطرح نیستند چراکه ایران دیگر قادر به رویارویی با متحدین منطقه‎ای آمریکا که از نیروی هوایی مجهزی برخوردار هستند، نیست.