محسن مهدوی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برداشت ۳۲ هزار تن پیاز از مزارع چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: برداشت پیاز در چهارمحال بختیاری آغاز شده است.

وی عنوان کرد: ۴۵۸ هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به کشت پیاز اختصاص دادشته است.

سطح زیر کشت پیاز در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت

مدیر زراعت جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: سطح زیر کشت پیاز در راستای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی کاهش یافته است.

وی بیان کرد: پیاز تولیدی چهارمحال و بختیاری یکی از با کیفیت ترین محصولات کشاورزی است که به استان های اصفهان، خوزستان و... ارسال می شود.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:کاهش منابع آب زیرزمینی بر روی کشت محصولات زراعی در این استان تاثیر گذاشته است.