خنده حاضران به ترامپ اوج تحقیر وتمسخر وی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، رای الیوم در مطلبی درباره خندیدن به ترامپ در سازمان ملل آورده است: ترامپ حالت انکار به خود گرفته است و نمی پذیرد که از سوی حاضران در نشست سازمان ملل مورد تمسخر و خنده قرار گرفته است.

این رسانه می نویسد: ترامپ نمی خواهد بپذیرد که سیاست های دولت وی مورد توجه ملت آمریکا نیست و موجب نفرت و بیزاری در میان دوستان بیش از دشمنان شده است. جدیدترین مورد انکار از سوی ترامپ در جریان سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل رخ داد که سالن مملو از هیات های شرکت کننده بین المللی از خنده به نشانه تمسخر ترامپ و حرفهایش درباره دستاوردهایش منفجر شد.

رای الیوم نوشت: ترامپ از تمسخر وی و دولتش به ویژه زمانی که وی از تحقق رفاه اقتصادی و کاهش میانگین بیکاری و تمایلش برای بشریت و رفاه دنیا و ثبات آن سخن گفت، شوکه شد. وی در نشستی پس از آن اعلام کرد که رهبران جهان به او نخندیده اند بلکه در واقع با او خندیده اند!

این رسانه می نویسد: اگر این حرف یک هنرپیشه کمدی که برای کسب روزی مردم را می خنداند و لبخند روی لبان آنها می نشاند، بود که مشکلی نبود اما این از سوی رئیس جمهور آمریکا به عنوان کشور بزرگ است که علامتهای سئوال درباره شخصیت این مرد و در عین حال صحت عقلش قرار می دهد.

رای الیوم آورده است: آری این خنده عالی ترین صوت بود که به گوش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حین سخنرانی رسید و اوج تحقیر و تمسخر وی بود زیرا که رئیس جمهور آمریکا در راستای تحقق رفاه جهانی حرکت نکرده و برای ارزش های انسانی در دو سال اول حکومتش کوچکترین اهمیتی قائل نشده است و با جنگ های اقتصادی اش جهان را به سوی پرتگاه می کشاند. وی تلویحا به قدرت نظامی اشاره می کند و در راستای جنگ افروزی در خاورمیانه و جنوب و شرق آسیا و دامن زدن به جنگهای کنونی در افغانستان با افزایش تعداد نظامیان آمریکایی و اجاره کردن مزدور حرکت می کند.

این رسانه بیان کرد: ترامپ دچار خود بزرگ بینی است که خود را رئیس محبوب در داخل آمریکا و خارج آن می داند و اینکه دستاوردهای اقتصادی با خلاقیت و ذکاوت وی به دست آمده و نه با خوی باج گیری اقتصادی و سیاسی به ویژه از کشورهای حوزه خلیج فارس. در واقع پولهای این کشورها(حوزه خلیج فارس) که بیش از 500 میلیارد دلار است برای بیش از چهار میلیون آمریکا در صنایع تسلیحاتی و دیگر صنایع و نیز عرصه های خدماتی و سرمایه گذاری دیگر کار ایجاد کرده است نه هوش و ذکاوت ترامپ.

رای الیوم نوشت: جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا هنگامی که خطاب به ترامپ در اعتراض به تحریم ها و جنگهای اقتصادی ترامپ ضد اروپایی ها و کانادا به عنوان نزدیکترین متحدانش این کشور گفت: «ای مرد تو ما را رسوا کردی»، نوآوری کرد.

این رسانه در پایان می نویسد: ترامپ فعلا کمدین کمدی است اما کمدی پست، نژادپرستانه و خطرناک است که تمسخر برانگیز است و به همین خاطر است که حاضران با صدای بلند در نشست مجمع عمومی هنگام سخنرانی وی و خودستایی اش به ترامپ خندیدند.