به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین کنفرانس بینالمللی پوزیتیویسم منطقی و روش علمی در روزهای ۲۳ و ۲۴ ژانویه ۲۰۲۰ در پاریس، فرانسه برگزار میشود.
محور موضوعات کنفرانس شامل:
پوزیتیویسم منطقی
ریشههای پوزیتیویسم منطقی: زبان، منطق، تجربه
اصول پوزیتیویسم منطقی: شکاف تحلیلی / نظریه، معنی شناسی، تایید
فلسفه علم: توضیح، وحدت علم، تقلیل تئوری
منتقدان: کوین، هانسون، پوپر، کوهن، پوتنام
علاقمندان به موضوعات فوق میتوانند با ارسال چکیده آثار خود به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۲۰/۰۱/paris/ICLPSM?step=۲ در این کنفرانسمشارکت نمایند.
مهلت ارسال آثار تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۸ است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۲۰/۰۱/paris/ICLPSM مراجعه گردد.
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