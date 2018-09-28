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۶ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۴

در پاریس برگزار می‌شود؛

کنفرانس بین‌المللی پوزیتیویسم منطقی و روش علمی

کنفرانس بین‌المللی پوزیتیویسم منطقی و روش علمی

بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی پوزیتیویسم منطقی و روش علمی در روزهای ۲۳ و ۲۴ ژانویه ۲۰۲۰ در پاریس، فرانسه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی پوزیتیویسم منطقی و روش علمی در روزهای ۲۳ و ۲۴ ژانویه ۲۰۲۰ در پاریس، فرانسه برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل:

  پوزیتیویسم منطقی

ریشه‌های پوزیتیویسم منطقی: زبان، منطق، تجربه

اصول پوزیتیویسم منطقی: شکاف تحلیلی / نظریه، معنی شناسی، تایید

 فلسفه علم: توضیح، وحدت علم، تقلیل تئوری

 منتقدان: کوین، هانسون، پوپر، کوهن، پوتنام

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال چکیده آثار خود به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۲۰/۰۱/paris/ICLPSM?step=۲ در این  کنفرانسمشارکت نمایند.

مهلت ارسال آثار تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۸ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۲۰/۰۱/paris/ICLPSM مراجعه گردد.

کد مطلب 4414677

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