بازی های رایانه ای قدرت مغزی کودکان را کم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، طبق این تحقیق، بیش از دو ساعت تماشای تلویزیون، یا نگاه کردن به صفحه موبایل و تبلت از قدرت مغزی کودکان می کاهد.

به گفته محققان استفاده بیش از اندازه از بازی های رایانه ای، رصد کردن شبکه های اجتماعی اجتماعی و برنامه های تلویزیون سبب می شود فرایند رشد مغز کند شود.

جرمی والش از موسسه تحقیقاتی CHEO در اتاوا تحقیق در این باره را انجام داده است. به گفته او فعالیت های کودکان باید متوازن باشد. او در این باره می افزاید: رفتار و فعالیت های روزانه به رشد مغز و شناخت کودک کمک می کند. فعالیت های فیزیکی، رفتار نشسته و خواب منظم به طور کلی روی قوه درک او تاثیر می گذارند.

پژوهش مذکور روی بیش از ۴۵۰۰ کودک در آمریکا انجام شد و مدت زمان تماشای نمایشگر، خواب و فعالیت های فیزیکی آنان بررسی شد.

تنها ۲۰ کودک طبق راهنمای این تحقیق روزانه ۱۱ ساعت خوابیدند، یک ساعت فعالیت بدنی داشتند و مدت زمان محدودی صرف تماشای نمایشگر می کردند.

در مرحله بعد از کودکان خواسته شد تا یک تست شناختی را انجام دهند. در این تست مهارت های زبانی، مهارت های فکری، سطح توجه، حافظه و و سرعت پردازش آنها بررسی شد. طبق نتایج تقریبا از هر سه کودک یک نفر(۲۹ درصد کودکان) به هیچ یک از راهنماهای گفته شده در تحقیق عمل نکرد. همچنین از هر ۱۰ کودک، ۴ نفر فقط به یکی از راهنماهای موجود در تحقیق عمل کردند.

این تحقیق نشان داد کودکان آمریکایی به طور متوسط روزانه ۳.۶ ساعت صرف تماشای نمایشگر می کنند.

هوش شناختی کودکان ۸تا ۱۱ ساله ای که در این تحقیق شرکت و مدت زمان زیادی را صرف استفاده از دستگاه های الکترونیکی یا تماشای تلویزیون کردند، ۵ درصد کمتر از بقیه کودکان بود.

محققان معتقدند مدت زمانی که صرف تماشای نمایشگر می شود، مانند بازه زمانی کتاب خواندن به تحریک مغز منجر نمی شود. علاوه بر آن از کیفیت خواب کودکان می کاهد که این امر نقشی حیاتی در رشد او دارد.