ذوب آهن از باخت به صنعت نفت گریخت/ زور دایی و نکونام به هم نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های هفته هشتم لیگ برتر فوتبال تیم ذوب آهن اصفهان از ساعت ۱۸:۱۵ امروز جمعه در ورزشگاه فولادشهر به مصاف صنعت نفت آبادان رفت که این مسابقه در نهایت با نتیجه تساوی ۲ - ۲ به اتمام رسید. این نتیجه در حالی رقم خورد که ذوب آهن تا دقایق پایانی از حریفش عقب بود.

طالب ریکانی (۲۰) و اکبر ایمانی (۲۹) برای صنعت نفت گلزنی کردند. گابریل هرناندز (۵۱) و رحیم زهیور (۹۳ - پنالتی) هم گل های ذوب آهن را به ثمر رساندند.

ذوب آهن با این تساوی ۹ امتیازی شد و در رده هفتم جدول قرار گرفت. صنعت نفت هم با نتیجه بازی امروز۶ امتیازی شد.

در دیگر بازی امروز تیم سایپا در مازندران به مصاف تیم نساجی رفت که این بازی هم در پایان با نتیجه تساوی یک به یک به اتمام رسید.

علی دشتی (۵۱) برای سایپا و جورجی گولسیانی (۷۵) برای نساجی گلزنی کردند تا جدال علی دایی و جواد نکونام برنده ای نداشته باشد.

نساجی با این تساوی ۷ امتیازی شد و سایپا هم ۱۴ امتیازی.