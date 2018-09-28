کارگاه تولید مشروبات الکلی مرگبار در خراسان شمالی منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا مظاهری اظهار کرد: این کارگاه که نسبت به تولید دست ساز مشروبات الکلی مرگبار اقدام و در بازار توزیع می کرد، توسط نیروهای پلیس آگاهی استان شناسایی شد. مظاهری افزود: درکارگاه تولید مشروبات الکلی ۶ نفر از عوامل اصلی تولید مشروبات الکلی و ۲۵ نفر از عوامل توزیع شناسایی و دستگیر شدند.

مظاهری با اشاره به اینکه این مشروبات دست ساز به لحاظ مواد استفاده شده، مرگبار است، تصریح کرد: مسمومیت با این محصول، بسیار خطرناک است از این رو به افرادی که نسبت به تهیه این مشروب اقدام کرده اند توصیه می شود به هیچ عنوان آن را مصرف نکنند.

وی بیان کرد: به افرادی که ازاین مشروبات استفاده کرده اند توصیه می شود در صورت مشاهده کوچکترین ناراحتی و علائم مسمومیت، هر چه زودتر به مراکز درمانی مراجعه کنند.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی تاکید کرد: متاسفانه در ۱۰ روز گذشته، ۲۵ نفر در شهرستان های بجنورد و شیروان به علت مصرف مشروبات الکلی دچار مسمومیت شده اند که تا کنون سه نفر جان خود را از دست داده اند.

بر اساس این گزارش، سه نفر از افراد دچار مسومیت در کما هستند.

همچنین بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی خراسان شمالی، تا کنون دو نفر از افراد برای ادامه درمان به مشهد اعزام شده اند و پنج نفر نیز از بیمارستان مرخص شده اند.