لاوروف: تحویل اس۳۰۰ به سوریه آغازشد/ نفوذ بین المللی حق ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، لاوروف روز جمعه در نشست خبری در حاشیه هفتاد و سومین مجمع عمومی سازمان ملل عنوان کرد: تحویل اس ۳۰۰ به سوریه آغاز شده است.

وزارت دفاع روسیه هفته گذشته در واکنش به ساقط شدن یک فروند هواپیمای این کشور در آب‌های مدیترانه همزمان با حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به سوریه، اعلام کرد که دمشق را به سامانه اس-۳۰۰ و سیستم‌های جنگ الکترونیک مجهز می ‌کند.

لاوروف در بخش دیگری از سخنان گفت در مورد حضور ایران در سوریه گفت: مسکو اعتقاد ندارد که ایران تهدیدی تروریستی در سوریه باشد چرا که تهران به مسئولان سوریه در مبارزه با تروریسم کمک می کند و به دعوت دولت دمشق در این کشور حضور دارد.

وزیر خارجه روسیه افزود: آرزوهای برخی در مورد محاصره ایران در داخل مرزهای خود و اجرایی کردن این موضوع ساده انگارانه است و این حق ایران است که از نفوذ خود در عرصه بین المللی استفاده کند.

وی تصریح کرد: ما نیازمند برگزاری کنفرانس در خلیج فارس با مشارکت ایران هستیم، البته ما مدت های طولانی در این خصوص صحبت کردیم. ما باید امنیت در خلیج فارس را با کشورهای حوزه خلیج فارس، ایران، اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی و سازمان ملل متحد توسعه دهیم.