لیلا اوتادی در «خرها آدم نمی شوند» بازی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «خرها آدم نمی شوند» به کارگردانی اکبر منصورفلاح و تهیه کنندگی عباس اکبری به تازگی وارد مراحل پیش تولید شده است و به زودی جلوی دوربین می رود.

لیلا اوتادی بازیگری است که برای بازی در این فیلم قرارداد بسته است و انتخاب سایر بازیگران این پروژه همچنان ادامه دارد.

فیلم یک فانتزی اجتماعی است و در خلاصه داستان آن آمده است: «بعضی از آدم ها در دنیای واقعی خطاهایی کرده و به همین دلیل تبدیل به خر و به جنگل تبعید شده اند. معلمی به نام ادیب برای آموزش آنان به جنگل می رود تا با طی کردن مراحل آموزش، به اشتباه خود پی برده، هویت اصلی خود را بازیافته، آدم شده و به جامعه بازگردند. حدود ۳ ماه می گذرد و اثری از ادیب نمی شود تا اینکه...»

قرار است فیلمبرداری این فیلم در شمال کشور انجام شود.

سایر عوامل اصلی تولید پروژه عبارتند از نویسندگان: اکبر منصور فلاح، مصطفی فرد حسینی، مدیر فیلمبرداری: امیر کریمی، طراح گریم: داریوش صالحیان، طراح صحنه: حسین منصور فلاح، مدیر صدابرداری: مجتبی حبیب اللهی، مدیر تولید: طاهر امانی، طراحان لباس: منصور بستانی، هدی منصور فلاح، بازیگردان: سعید دولتی، دستیار یک کارگردان و برنامه ریز: پیام حنفی، مدیر تدارکات: سید محمد صالحی، دستیار دوم کارگردان: امین رنجبر، منشی صحنه: سمانه دالوند، دستیار سوم کارگردان: شقایق عوض زاده، سرمایه گذار: محمد جعفر فرد حسینی، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری همای سعادت، امور مالی: مجتبی فرد حسینی و مشاور رسانه ای: هادی اعتمادی مجد.

منصورفلاح پیش از این کارگردانی فیلم ها و سریال هایی چون «آژانس دوستی»، «پسرهای ترشیده»، «پیشانی سفید»، «برای آخرین بار»، «فقط به خاطر تو»، «به خاطر من»، «نشانی لاله‌ها»، «آقای گرفتار» را به عهده داشته است.