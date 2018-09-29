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۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۰

این هفته در شهر کتاب؛

«سرگذشت عزیز بیک» نقد و بررسی می‌شود

«سرگذشت عزیز بیک» نقد و بررسی می‌شود

کتاب «سرگذشت عزیز بیک» نوشته‌ آیفر تونچ روز سه‌شنبه این هفته در مرکز فرهنگی شهر کتاب مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «سرگذشت عزیز بیک» نوشته‌ آیفر تونچ نویسنده ترک که به تازگی ترجمه فارسی آن منتشر شده، روز سه‌شنبه ۱۰ مهر در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

این کتاب با ترجمه‌ مژگان دولت‌آبادی منتشر شده است. آیفر تونچ متولد ۱۹۶۴ در شهر آدا پازاری ترکیه؛ و در رشته‌ علوم سیاسی دانشگاه استانبول تحصیل کرده است. اولین کتاب داستانی این نویسنده در سال ۱۹۸۹ به چاپ رسید و تاکنون بیش از ۱۵ عنوان کتاب و فیلم‌نامه از او منتشر شده که برخی از آن‌ها در حوزه‌ پژوهش اجتماعی هستند.

قهرمان داستان سرگذشت عزیز بیک که یک هنرمند تنبورنواز مغرور است برای خواننده‌ فارسی‌زبان آشناست.

نشست هفتگی شهر کتاب این هفته به نقد و بررسی این کتاب اختصاص دارد که با حضور و سخنرانی نرمین ملااوغلو، فرخنده آقایی، مژگان دولت‌آبادی، علی‌اصغر محمدخانی و پیام تصویری آیفر تونچ همراه خواهد بود.

این برنامه روز سه‌شنبه ۱۰ مهر از ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.

کد مطلب 4415381

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