به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفتم مهر روز آتش نشانی و ایمنی، در مراسمی در ایستگاه شماره یک آتشنشانی گناوه، با حضور مسئولان از آتش نشانان تجلیل شد.

سیدعلی پاکنژاد فرماندار گناوه صبح شنبه در این مراسم اظهار داشت: شغل آتش‌نشانی یکی از مشاغل سخت و پرخطر است و افرادی که در این شغل خطیر و پرخطر کار مشغول به خدمت هستند از جان خود می‌گذرند تا جان دیگر هموطنان را نجات بدهند.

وی افزود: ایستگاه‌های آتشنشانی گناوه دارای ماشین آلات و ابزارهای فرسوده هستند که باید با همت شهرداری و دیگر دستگاه‌های زیربط این ایستگاه‌ها به وسایل و تجهیزات جدید و مدرن تجهیز شوند.

تجهیز آتش‌نشانی گناوه

ماشاالله احمدی شهردار گناوه نیز گفت: سال گذشته سعی کردیم ایستگاه شماره یک آتشنشانی گناوه را از نظر ساختمان تجهیز کنیم تا پرسنل زحمتکش آتشنشانی در رفاه وآسایش باشند.

وی افزود: با همت شهرداری و فرماندار محترم تا سال آینده تجهیزات جدید به اتشنشانی تزریق خواهد شد.

کمبود نیرو و امکانات

ولی سیفی سرپرست سازمان خدمات ایمنی و اتشنشانی شهرداری گناوه گفت: در سال گذشته جمعا ۸۱۲ عملیات توسط ایستگاهای اتشنشانی گناوه در قالب عملیات های امداد و نجات و آتشنشانی انجام شده است.

سیفی گفت: در شهرستان گناوه با توجه به جمعیت آن نیاز مبرم به یک ایستگاه آتشنشانی دیگر وجود دارد.

وی بیان کرد: دو ایستگاه آتش نشانی گناوه چهار دستگاه ماشین آتش‌نشانی دارد و ۲۶ نفر پرسنل که ۲۲ نفر آن عملیاتی و ۴ نفر نیز اداری هستند و با کمبود شدید پرسنل و ماشین آلات آتشنشانی مواجه هستیم.

سیفی گفت: به منظور ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان برنامه های متعددی در سطح مدارس در نظر داریم که در طول سال اجرا می شوند تا دانش اموزان با نحوه استفاده از کپسول های آتشنشانی و همچنین جلوگیری از وقع حوادث را آموزش ببنیند.

نواختن زنگ ایمنی در دبیرستان نمونه دولتی فتح‌المبین گناوه، رزمایش امداد و نجات و اطفای حریق در نیروگاه برق سیکل ترکیبی گناوه باحضور اعضای مدیریت بحران این شهرستان،رژه ماشین های آتش نشانی در سطح شهر، حضور در مدرسه و در بین دانش آموزان از دیگر برنامه های این روز در گناوه بود.

در پایان این مراسم از پرسنل آتشنشانی با اهداءلوح تقدیر قدردانی شد.