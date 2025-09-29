به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر دوشنبه در این بازدید از پایگاه آتش نشانی اداره بندرودریانوری گناوه مناسبت ۷ مهرماه، روز آتش نشانی و ایمنی با کارکنان این پایگاه دیدار و این روز را به این زحمتشکان تبریک گفت.

فرماندار گناوه در جمع نیروهای این مجموعه گفت: آتش‌نشانان در لحظات بحرانی و در شرایط سخت، بدون تردید، جان خود را برای نجات دیگران به خطر می‌اندازند و این میزان از ایثار و فداکاری باید با بالاترین تقدیر و احترام همراه باشد.

وی تصریح کرد: ایمنی شهروندان مرهون تلاش شبانه‌روزی و بی‌وقفه آتش‌نشانان است و مسئولان اجرایی وظیفه دارند همواره پشتیبان و حامی خدمتگزاران این عرصه باشند.

فرماندار گناوه عملکرد آتش نشانان شهرستان را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: خوشبختانه عملکرد پرسنل آتش نشانی شهرستان در حوادث گوناگون مثبت بوده و در زمان بروز حوادث، وظایف خود را به نحو مطلوب انجام داده اند.

اسفندیاری در پایان از خدمات و همکاری پرسنل آتش نشانی اداره بندرودریانوری شهرستان در زمان بروز حوادث و اجرای برنامه ها قدردانی کرد.