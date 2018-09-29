به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به مناسبت هشتم مهرماه و روز بزرگداشت مولوی، نشستی را با عنوان ‏‏«تأملی بر آراء و نظرات مولانا جلال‌الدین محمد بلخی» با حضور علما، استادان، فرهیختگان وعلاقه مندان حوزه حکمت، عرفان وادبیات فارسی برگزار می کند‎.‎

​این مراسم روز یکشنبه ۸ مهرماه ۱۳۹۷، از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰ در تالار اجتماعات شهید مطهری ‏انجمن ‏واقع در خیابان ‏ولی‌عصر(عج)، پل امیر بهادر، خیابان سرلشکر علی‌اکبر بشیری، شماره ۷۱‏‎ ‎برگزار ‏خواهد شد.

مولانا جلال‌الدین محمد بلخی مشهور به مولوی شاعر بزرگ قرن هفتم هجری قمری است. او در سال ۶۰۴ هجری قمری در بلخ زاده شد. پدر او بهاءالدین که از علما و صوفیان بزرگ زمان خود بود و به سبب کدورتی که بین او و سلطان محمد خوارزمشاه پدید آمده از بلخ خارج شد و بعد از مدتی سیر و سیاحت به قونیه رفت.

مولانا بعد از فوت پدر تحت تعلیمات برهان‌الدین محقق ترمذی قرار گرفت. ملاقات او با شمس تبریزی در سال ۶۴۲ هجری قمری انقلابی در او پدید آورد که به موجب آن ترک مسند تدریس کرد و به مراقبت نفس و تذهیب باطنی روی آورد. این حکیم و ادیب وپارسی گو در سال ۶۷۲ هجری قمری در قونیه چشم از جهان فروبست. از آثار ملای رومی می‌توان به مثنوی، دیوان غزلیات یا کلیات شمس، رباعیات، مکتوبات، فیه مافیه و مجالس سبعه اشاره کرد.