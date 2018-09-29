طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن در ۲۱۱ روستای زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد صنعتی منفرد بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در محل بنیاد مسکن استان زنجان از اجرای چهارمین دوره طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستائی در سطح روستاهای این استان خبر داد و گفت: اجرای طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی گامی مهم در جهت پیشبرد طرح جامع بهسازی و سازماندهی مساکن روستایی، ساماندهی و ایجاد امکانات رفاهی و اجرای سایر طرح های عمرانی بوده و در نهایت بهبود وضعیت مسکن روستائیان را به همراه خواهد داشت.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان ادامه داد: طرح آمارگیری از ویژگی‌های مسکن روستایی ۲۰ مهر لغایت ۲۰ آبان ماه سالجاری همزمان با سراسر کشور به صورت همزمان در سراسر کشور توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و با همکاری سازمان آمار ایران برگزار خواهد شد.

صنعتی منفرد هدف از اجرای این طرح را جمع‌آوری اطلاعات دقیق در زمینه امکانات عمومی، امکانات عمرانی، ویژگیهای سکونتی و بهداشتی ، برنامه‌ریزی جهت پیشبرد طرح جامع بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، بهبود و ساماندهی امکانات رفاهی و معیشت روستانشینان، برنامه ریزی دقیق دستگاههای اجرایی جهت توسعه و عمران مناطق روستایی و ... دانست.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان یادآور شد: در این طرح ۴ هزار و ۳۳۶ واحد مسکونی روستایی به عنوان نمونه در ۲۱۱ روستای استان مورد آمارگیری و مطالعه قرار خواهند گرفت.

صنعتی منفرد از هم استانیهای عزیز ساکن روستاها ، دهیاران و بخشداران درخواست نمود تا جهت تهیه آمار دقیق از مسکن روستاها با ماموران آمارگیری همکاری نمایند، افزود: با مشارکت روستائیان و جمع آوری اطلاعات دقیق و صحیح در این طرح می توان در تهیه و اجرای طرحهای جامع بهسازی مسکن، توسعه اصولی و پایدار روستاها و برنامه ریزی ها هدفمند و موثر عمل نمود.

وی همچنین بر ضرورت همکاری مردم، مسئولان و اصحاب رسانه در اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: اصحاب رسانه نقش مهمی در راستای اطلاع رسانی این موضوع و جذب حداکثری اهالی روستا در اجرای این طرح دارند و می توانند با تعامل بیشتر با این نهاد ، قدم های موثری در اجرای هر چه بهتر این طرح در سطح استان داشته باشند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان یادآور شد: در سطح استان زنجان، ۹۱ هزار و ۲۶۵ واحد مسکونی روستایی شناسایی و تا به امروز ۴۷ هزار و ۱۰۹ واحد مسکونی روستایی برابر با ۵۱ درصد، توسط بنیاد مسکن استان مقاوم سازی شده است.