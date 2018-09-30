مراسم معارفه «حقیقی» به عنوان فرماندار پردیس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یک شنبه و با حضور پروانه مافی، نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، پردیس و شمیرانات، شکرالله حسن بیگی، معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران، حجت الاسلام حسین توسلی، امام جمعه پردیس، جمعی از مدیران و روسای ادارات شهرستان پردیس از زحمات مرتضی حیدری فرماندار سابق پردیس قدردانی و امیرالله حقیقی به عنوان سرپرست جدید فرمانداری این شهرستان معرفی شد.

۳ هزار واحد صنعتی و تولیدی به طور مطلق تعطیل است

امام جمعه پردیس، در این مراسم مشورت با صاحب نظران را از مهم ترین عوامل موفقیت فرماندار سابق این شهرستان دانست و گفت: در امور مختلف، می توان با استفاده از افراد صاحب نظر برای پیشبرد اهداف نظام و شهرستان کارها را بهینه کرد.

حجت الاسلام حسین توسلی ارائه نقاط ضعف و قوت پردیس را برشمرد و گفت: از نقاط مثبت پردیس این است، که تمام مسئولان فارغ از گرایش های سیاسی و علایق و سلایقی که دارند، اتحاد و انسجام دارند و برای شهرستان کار می کنند، باید این روند ادامه داشته باشد و در جهت تحکیم و تقویت قدم بردارید.

وی افزود: انسجام و اتحاد در شهرستان بین مسئولان باید ادامه داشته باشد، اما در خصوص نقاط ضعف پردیس باید به مسکن مهر، به عنوان یکی از معضلات این شهرستان و دغدغه مسئولان شهرستانی اشاره کرد.

توسلی با بیان این که ۸۵ درصد جغرافیای پردیس در حیطه محیط زیست قرار دارد، گفت: تمام ادارات باید بدانند، محیط زیست برای عملکردهای آن ها بالای سرشان قرار دارد و نکات محیط زیستی را رعایت کنند، تا ایجاد چالش در این زمینه نشود.

امام جمعه پردیس سپس به وجود ۸ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: متاسفانه حدود ۳ هزار عدد از این واحد به طور مطلق تعطیل است، که باید در این خصوص راهکارهایی اندیشیده شود.

وی تراکم زیاد دانش آموزان در مدارس پردیس را نقطه ضعف دیگر این شهرستان برشمرد و خواستار حل این نقطه ضعف شد.

امروز کشور در ۲ جنگ اقتصادی و روانی قرار دارد

معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: مسئولیت در دولت یک تفاوت اساسی با مسئولیت در عرصه های دیگر دارد و آن هم این است که این مسئولیت به ما سپرده می شود و این امانت را روزی به ما می دهند و روزی نیز از ما پس خواهند گرفت پس باید نهایت تلاش خود را داشته باشیم تا به بهترین نحو این امانت را امانتداری کنیم.

حسن بیگی افزود: در شهرستان اسلامشهر که برای تقدیر از امیرالله حقیقی بودیم همه مسئولین شهرستانی از عملکرد وی تقدیر کردند و در این شهرستان نیز از مرتضی حیدری تقدیر می کنیم که فردی با تقوا پاکدست بودند که در این شهرستان حاضر به بهترین شکل ممکن خدمت کردند و اعلام می کنیم که حقیقی از پرسنل کوشا وزارت کشور است و از کارشناسی به بخشداری و فرمانداری رسیده است که امیدواریم با تجربیات ایشان مشکلات این شهرستان ائم از مسکن مهر، کارخانه حات تولیدی و مشکلات کارگری این شهرستان با کمک و همفکری و همیاری حل شود.

وی با بیان این که امروز وارد ۲ جنگ اقتصادی و روانی شده ایم گفت: همانطور که مقام معظم رهبری نیز در این خصوص با صراحت به جنگ روانی اشاره کرده اند باید بگوییم امروز مثل زمان دوران دفاع مقدس نیست که منطقه عملیاتی مشخصی داشته است بلکه جنگ اقتصادی خصوصا وقتی با جنگ و حجمه روانی نیز همراه می شود خطرناک می شود و امروز روزی است که شرایطمان باید جنگ اقتصادی باشد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران اظهار داشت: همانطورکه در زمان جنگ شرایط جنگ تحمیلی بود و همه ادارات و خانواده ها وارد جنگ شده بودند و هرکس با روش و شیوه خود به رزمندگان یاری می رساند در این جنگ هم همه باید کمک کنند و نباید اینطور باشد که همه مسئولیت به بخشیاز حاکمیت که دولت است واگذار شود و امروز همه باید به نظام کنند تا سرافراز از این جنگ بیرون بیاییم.

حسن بیگی گفت: باید بدانیم که مدیریت جهادی در شرایط امروزی جواب می دهد و ملت ما ثابت کرده اند که هر وقت فشار بیشتر می شود و دشمنان وارد شوند ملت ما مقاومتش بیشتر می شود و با پایداری خوب پیچ های خطرناک را پشت سر بگذارند و همانطور که در سازمان ملل کسی که با اقتدار صحبت کرد رییس جمهور ایران بود و دشمن در هیچ کدام از سناریوها موفق نبود مردم نیز باید با یکپارچگی و وحدت این اقتدار و عزت را بیشتر از قبل حفظ کنند.

وحدت و هم دلی سبب رفع مشکلات پردیس می شود

سرپرست فرمانداری پردیس نیز در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: امیدوارم بتوانم ادامه راه فرماندار قبلی را انجام دهیم و مشکلات این شهرستان را طبق مواردی که مطرح شده مرتفع کنیم.

امیرالله حقیقی افزود: وحدت و همدلی لازمه امروز کشور ما در تشکل های سیاسی و مردم نهاد است و مشکلات شهرستان را با حمایت خوب دولت از شهرستان های استان تهران به بهترین شکل ممکن حل خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه امروز شاهد فعالیت عمرانی و اجرایی بسیار خوبی در شهرستان ها بوده این گفت: این فعالیت های عمرانی و اجرایی جدا از تملک های شهرستان اقدامات خوبی است و امیدواریم با انسجام و یکپارچگی نهادهای شهرستان و همچنین یاری مردم مشکلات مسکن مهر و سایر مشکلات با تدبیر دولت در شرایط امروز حل شود.