تولد سالانه ۳ تا ۵ هزار نوزاد با اختلالات شنوایی در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید محمودیان در حاشیه برگزاری پنجمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران، افزود: در حال حاضر تکنیکهای نقشهبرداری مغز در مرحله تحقیقات است اما به این وسیله میتوانیم به عملکرد مغز شناخت بهتری داشته باشیم و اقدامات لازم را برای برگرداندن اختلالات مغزی به حالت عادی انجام دهیم.
وی ادامه داد: تکنیک نقشهبرداری مغز در حال حاضر در مرحله تحقیقات است اما نسبت به سالهای گذشته با پیشرفتهای چشمگیری همراه بوده و ما باید از این تکنیکهای نوینی که در اختیار داریم برای تشخیص و درمان بیماریها استفاده کنیم.
محمودیان با بیان اینکه در حال حاضر هیچ آزمایشی نمیتواند اختلالات مغزی را به صورت کامل به ما نشان دهد، گفت: امیدواریم در آینده با استفاده از تکنیک نقشهبرداری مغز شناخت بیشتری به اختلالات مغزی داشته باشیم تا بتوانیم روشهای درمانی مناسبی را ارائه دهیم.
رئیس اداره سلامت گوش و شنوایی وزارت بهداشت، افزود: در حال حاضر اقدامات بسیار خوبی در وزارت بهداشت در زمینه شنوایی کودکان و نوجوانان انجام شده است اما اکنون از هر هزار تولد ۳.۷ نوزادان به کمشنوایی یا اختلال در شنوایی مبتلا هستند و سالانه حدود ۳ هزار کودک به مجموع کودکان کمشنوای ما افزوده میشوند.
وی خاطرنشان کرد: بیش از ۱۲ درصد از مردم جهان با نوعی معلولیت زندگی میکنند که این رقم بنا به اعلام سازمان جهانی بهداشت در حال افزایش است.
محمودیان ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که بسیاری از خانوادهها متوجه بیماری فرزند خود نمیشوند که این مشکلات شنوایی در آینده اثرات سوء بر سلامت کودک خواهد گذاشت.
رئیس اداره سلامت گوش و شنوایی وزارت بهداشت با بیان اینکه در سنین بالا استفاده خودسرانه از داروها در منزل برای درمان بیماریهای گوش رواج یافته است، این موضوع را یکی از عوامل تشدیدکننده این بیماری دانست و تصریح کرد: آلودگیهای صوتی در کشورهای در حال توسعه بار این بیماری را به شدت بالا برده و طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت کمشنوایی رتبه سوم را در GBD به خود اختصاص داده است.
محمودیان در پایان با اشاره به برنامه کاشت حلزون در کشور، توضیح داد: این برنامه از ۱۰ سال قبل تاکنون در کشور اجرا شده و سهم مطالعات مربوط به شنوایی بسیار بالا بوده است بطوریکه از ۱۰ سال پیش تاکنون برای ۱۰ هزار نوزاد که مشکلات شنوایی داشتند، عمل کاشت حلزون انجام شده و آنها را به زندگی عادی بازگرداندهایم.
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