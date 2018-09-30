  1. استانها
  2. خوزستان
۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۸

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان خبر داد

پرواز هواپیمای آتش نشان برفراز هورالعظیم/ آغاز ششمین عملیات اطفاء

پرواز هواپیمای آتش نشان برفراز هورالعظیم/ آغاز ششمین عملیات اطفاء

اهواز - مدیرکل مدیریت بحران خوزستان گفت: ششمین عملیات مهار و اطفای آتش در بخش عراقی تالاب هورالعظیم صبح یکشنبه با استفاده از هواپیمای آتش نشان آغاز شد.

کیامرث حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به وقوع آتش سوزی های متعدد در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و به رغم چندین نوبت مهار نقاط آتش گرفته و نقاط دودزا و با توجه به مشکلات زیست محیطی ناشی از دود برای شهروندان شهرستان های هویزه، دشت آزادگان، حمیدیه، اهواز، کارون و برخی شهرهای اطراف در چند ماه اخیر، شمشمین عملیات مهار آتش امروز در بخش عراقی تالاب آغاز شد.

وی افزود: به دنبال پیگیری های مسئولان استانی، برنامه ریزی هایی صورت گرفت و یک فروند بالگرد MI۱۷۱ و یک فروند هواپیمای توپولوف ۱۵۴ آتش نشان با هماهنگی و همکاری وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و مرکز هوافضای سپاه پاسداران برای عملیات مهار آتش در منطقه مستقر شدند.

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان بیان کرد: با شروع عملیات از صبح امروز، دو نقطه دودزا مهار شد و نقاط دیگر نیز در حال مهار شدن هستند.

حاجی زاده یادآور شد: این هواپیما تخصصی است و نسبت به هواپیمای قبلی چابکتر عمل می کند که تلاش می کنیم تا پایان عملیات مهار آتش در منطقه حضور داشته باشد.

کد مطلب 4416591

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها