پرواز هواپیمای آتش نشان برفراز هورالعظیم/ آغاز ششمین عملیات اطفاء

کیامرث حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به وقوع آتش سوزی های متعدد در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و به رغم چندین نوبت مهار نقاط آتش گرفته و نقاط دودزا و با توجه به مشکلات زیست محیطی ناشی از دود برای شهروندان شهرستان های هویزه، دشت آزادگان، حمیدیه، اهواز، کارون و برخی شهرهای اطراف در چند ماه اخیر، شمشمین عملیات مهار آتش امروز در بخش عراقی تالاب آغاز شد.

وی افزود: به دنبال پیگیری های مسئولان استانی، برنامه ریزی هایی صورت گرفت و یک فروند بالگرد MI۱۷۱ و یک فروند هواپیمای توپولوف ۱۵۴ آتش نشان با هماهنگی و همکاری وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و مرکز هوافضای سپاه پاسداران برای عملیات مهار آتش در منطقه مستقر شدند.

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان بیان کرد: با شروع عملیات از صبح امروز، دو نقطه دودزا مهار شد و نقاط دیگر نیز در حال مهار شدن هستند.

حاجی زاده یادآور شد: این هواپیما تخصصی است و نسبت به هواپیمای قبلی چابکتر عمل می کند که تلاش می کنیم تا پایان عملیات مهار آتش در منطقه حضور داشته باشد.